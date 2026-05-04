Rachel, manželka Daniela Craiga priznala, že prišla o dieťa: O potrate každá mlčí, ja nebudem!

USA - Hollywood je plný rýchlych románikov a ešte rýchlejších rozchodov, no príbeh Rachel Weisz a Daniel Craig patrí medzi tie, ktoré prekvapivo odolali času. Ich vzťah pôsobí nenápadne, takmer tajomne – no o to viac priťahuje pozornosť. No nie vždy bolo všetko len ružové.
Spoznali sa počas nakrúcania filmu Dream House, kde si zahrali manželský pár. To, čo malo zostať len na plátne, sa však rýchlo prenieslo do reality. Medzi hercami preskočila iskra – a to v čase, keď obaja ešte patrili niekomu inému, no ale láske nerozkážeš. Rachel Weisz bola zasnúbená s režisérom Darrenom Aronofskym, nuž a Daniel Craig mal za sebou o čosi búrlivejší milostný život a skrotol až po jej boku.
O to väčší šok prišiel v roku 2011. Bez veľkých oznámení, bez mediálneho cirkusu si povedali "áno" na tajnej svadbe v New Yorku. Len pár hostí, minimum pozornosti – a začiatok jedného z najdiskrétnejších manželstiev v Hollywoode.
Odvtedy si svoje súkromie strážia takmer až úzkostlivo. Spoločne vychovávajú dcéru Grace, ktorá sa narodila v roku 2018, keď mala Weisz 48 rokov. Každý z nich má zároveň deti z predchádzajúcich vzťahov, no ich spoločný život pôsobí pokojne a stabilne. Na rozdiel od mnohých kolegov sa vyhýbajú škandálom aj prehnanej publicite. O to viac prekvapí, keď Rachel výnimočne poodhalí niečo zo svojho súkromia, no a nedávno v jednom z podcastov naozaj poriadne šokovala.
Herečka prelomila svoje mlčanie, keď prišla reč na seriál Dead Ringers. Práve vtedy otvorila tému, ktorú mnohé ženy prežívajú, no verejne o nej hovoria len zriedka – potrat. Jej slová šokovali svojou otvorenosťou. Bez prikrášlenia opísala, aké je to, keď žena o nenarodené dieťa príde. Priznala, že aj ona si touto skúsenosťou prešla. Nešlo o dramatizáciu pre efekt, ale o realitu, ktorú podľa nej spoločnosť často nechce vidieť.
Reagovala tým aj na kritiku divákov, ktorým sa zdali niektoré scény zo seriálu príliš surové. Podľa Rachel Weisz však nejde o preháňanie, ale o pravdivé zobrazenie toho, čo mnohé ženy skutočne zažívajú a ktoré na tú všetku bolesť zostávajú samé.
Príbeh Rachel Weisz a Daniela Craiga tak nie je len o filmovej chémii a tajnej svadbe. Je aj o tichých bojoch, bolestivých skúsenostiach a schopnosti držať si súkromie aj v čase, keď celý svet sleduje každý krok. Možno práve v tom spočíva ich sila. Žiadne veľké gestá pre médiá, žiadne škandály – len skutočný život so všetkým, čo k nemu patrí, vrátane bolesti a sĺz. A aj preto ich vzťah vydržal tam, kde iné rýchlo zlyhali.