Sexi modelka nonstop v kŕči: Stella, buď sa NAJEDZ alebo… Kúp si MENŠIE tepláky!

LOS ANGELES - Voľné tepláky a k tomu jednoduché tričko - to je ležérny štýl, ktorý vo voľnom čase obľubujú mnohé svetové hviezdy. No väčšinou si volia veľkosť, ktorá im sedí. Britská modelka Stella Maxwell (32) však tú svoju evidentne neodhadla. Nonstop bola v kŕči a pridŕžala si tepláky, aby jej nespadli. Tu je jediné riešenie - buď sa najedz alebo si kúp menšie!

Americkí paparazzi zachytili britskú modelku Stellu Maxwell v uliciach Los Angeles, ako si to mieri do posilňovne. Na sebe mala čierny voľný crop top, k tomu čierne tenisky a voľné čierne tepláky... Aj v takomto jednoduchom outfite však na seba strhávala pozornosť všetkých navôkol. A nebolo to len tým, že je verejne známa.

Po celý čas bola totiž blondínka ako v jednom kŕči. Bolo evidentné, že sa necíti vo svojej koži a jednou rukou si nonstop pridržiavala svoje nohavice. Dôvod? Tie jej boli evidentne priveľké a z úzkych bedier sa jej pri každom kroku zošuchovali dole. Hrozilo tak, že by na ulici skončila s holým zadkom. Nuž, Stella, tu existujú len dve riešenia - buď začneš jesť alebo si kúpiť menšie tepláky!