Nešťastie na horách: 72-ročná žena sa pri zostupe z Veľkého Choča zranila

VALASKÁ DUBOVÁ - Horskí záchranári z Donovál pomohli v sobotu popoludní 72-ročnej slovenskej turistke, ktorá si pri schádzaní z Veľkého Choča smerom do Valaskej Dubovej (okres Ružomberok) zranila členok a nemohla dokončiť túru. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
Staršia žena sa pošmykla na modrom turistickom chodníku v oblasti Jánošíkov stôl. „Horskí záchranári pacientku po príchode na miesto vyšetrili, ošetrili a poranenú nohu jej zafixovali,“ priblížila zásah HZS. Následne ju pomocou nosidiel a v exponovanejších miestach aj so zaistením pomocou lanovej techniky a terénneho vozidla HZS transportovali na oddelenie urgentného príjmu Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku.