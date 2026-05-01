Pripomíname si vstup Slovenska do EÚ: Mnohé očakávania sa naplnili, priznáva Danko, má to však ale! Stráca únia silu?

BRATISLAVA - Mnohé očakávania od vstupu SR do Európskej únie (EÚ) sa naplnili. V súčasnosti však Únia stráca silu a konkurencieschopnosť. Upozornil na to podpredseda Národnej rady (NR) SR a líder koaličnej SNS Andrej Danko pri príležitosti piatkového výročia vstupu SR do EÚ. Obáva sa, že pokiaľ to tak pôjde ďalej, môže dôjsť k rozpadu EÚ.
„Nie je to zatratený projekt, ale ak nedôjde k reforme, tak bude vyvolávať tento projekt ďalej v národoch skrivodlivosť a nemôže dopadnúť dobre. EÚ dnes ázijské štáty a svetové veľmoci podceňujú. EÚ stráca silu, konkurencieschopnosť a pokiaľ to tak ďalej pôjde, ja som presvedčený, že to nemôže dopadnúť inak ako rozpadom EÚ. To nám môže byť len ľúto, lebo EÚ bola lídrom, euro bola silná mena aj vo vzťahu k doláru, a to všetko strácame,“ uviedol cez týždeň novinárom v parlamente.
Danko kritizoval napríklad to, že v EÚ nie je rovnaký prístup v sociálnom systéme. Zároveň Únii vyčítal, že zjednocuje veci a oblasti, ktorých problematiku by nemala riešiť. Hovoril aj o zlyhaní EÚ v otázke kolektívnej bezpečnosti, ochrany hraníc či spolupráce armád. Zároveň však ocenil, že mnohé očakávania, ktoré SR mala od vstupu do EÚ, sa naplnili. Za výhodu označil napríklad eurozónu.
Blanár zdôraznil význam spolupráce
Slovenská republika sa pred 22 rokmi stala súčasťou Európskej únie (EÚ). Potvrdila tak svoju budúcnosť v európskom priestore stability, mieru, spolupráce a prosperity, no na tieto piliere je v súčasnosti potrebné znovu nadviazať, uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Informuje tlačová správa MZVEZ SR zverejnenej v piatok.
„Európska únia nie je niečo vzdialené - sme to my a priamo sa nás dotýka, preto k rozhodnutiam musíme pristupovať racionálne a spoločne. Práve spolupráca nám umožňuje prispievať k stabilite, mieru a prosperite celého kontinentu,“ vyhlásil minister Blanár. Podľa jeho slov prinieslo Slovensku členstvo v EÚ ekonomické príležitosti, no tiež možnosť rozhodovať o smerovaní Európy a podieľať sa na riešení globálnych výziev. „Súčasný geopolitický vývoj je mimoriadne silným apelom na to, aby sa Únia vrátila k svojim základom a posilnila svoju pozíciu v svetovom usporiadaní, ktoré sa zásadne mení. Je preto nevyhnutné, aby medzi priority zahraničnej politiky patrili otázky poklesu konkurencieschopnosti, energetickej bezpečnosti, ako aj nadväzovanie kontaktov s partnermi zo vzdialenejších, no dynamicky sa rozvíjajúcich regiónov,“ priblížil šéf slovenskej diplomacie.
Ambície Slovenska
Minister zdôraznil, že ambíciou Slovenska v EÚ je byť naďalej aktívnym a konštruktívnym partnerom, ktorý prispieva k silnejšej a odolnejšej Európe, a zároveň obhajovať národno-štátne záujmy Slovenskej republiky. „Ako členský štát EÚ sme nestratili suverenitu a právo poukazovať na veci, ktoré sa nemusia vždy vyvíjať správnym smerom. A to je predsa základným pilierom demokracie, aby sme ako rovnocenní partneri za spoločným stolom viedli dialóg, vzájomne sa rešpektovali a počúvali,“ upozornil Blanár.
Slovenská republika sa podieľa na formovaní európskych politík prostredníctvom zastúpenia v kľúčových inštitúciách EÚ a aktívne prispieva k riešeniu spoločných výziev. Dôležitým míľnikom bolo aj historicky prvé predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ v roku 2016. Nasledovné predsedníctvo čaká krajinu v prvej polovici roka 2030. Prítomnosť SR na jednotnom trhu dlhodobo zvyšuje HDP krajiny o viac ako 15 percent a takmer 80 percent slovenského exportu smeruje do členských štátov Únie, informuje rezort. Slovensko od svojho pristúpenia získalo z európskeho rozpočtu viac ako 36 miliárd eur, pričom s prostriedkami z Plánu obnovy môže ísť o ďalšie 6,4 miliardy eur.
Slovenky a Slováci môžu zároveň cestovať bez hraničných kontrol vďaka vstupu do Schengenského priestoru v roku 2007. Voľný pohyb osôb priniesol tiež možnosť pracovať a študovať v zahraničí či program Erasmus+ podporujúci mobilitu študentov a vedcov. Prijatie eura v roku 2009 prinieslo stabilitu, odstránilo kurzové riziká a zvýšilo atraktivitu Slovenska pre zahraničné investície, uviedla tlačová správa.
Piatkové výročie vstupu Slovenska do Európskej únie je pripomenutím, že SR je doma v Európe. Uviedol to predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) na sociálnej sieti. Pripomenul, že Slovenská republika vstúpila 1. mája 2004 do Európskej únie a otvorila novú etapu rozvoja našej krajiny. „Pred 22 rokmi sme neurobili len formálny krok do spoločenstva európskych štátov, ale potvrdili sme, kam civilizačne a hodnotovo patríme,“ podotkol Raši.
Členstvo v Únii prináša podľa jeho slov našim občanom nielen slobodu pohybu a nové pracovné príležitosti, ale najmä európske investície do našich regiónov a modernizáciu Slovenska. Podľa šéfa parlamentu tiež posilňuje našu stabilitu a upevňuje postavenie krajiny v európskom priestore. „Európa to už nie sú ´oni´. Európa sme my. Aj preto musí Slovensko v Únii vystupovať zodpovedne, ale sebavedomo a s jasným cieľom - prispievať k spoločnej budúcnosti Európy, ale zároveň chrániť svoje národné záujmy,“ dodal Raši.