Harrison Ford odhalil temné tajomstvo mladosti, o ktorom nikto netušil! Chýbalo málo a...

LOS ANGELES - Dnes ho svet pozná ako neohrozeného Indianu Jonesa či charizmatického Hana Sola. Ale pravda o mladosti Harrisona Forda je oveľa temnejšia, než by ktokoľvek čakal. V šokujúcom priznaní v podcaste The Hollywood Reporter’s “Awards Chatter” herec otvorene prehovoril o období, keď bol na dne.
Harrison Ford opísal svoje študentské roky ako hlboký pád do psychickej tmy. „Bol som viac než depresívny. Myslím, že som bol chorý.“ Namiesto typického študentského života prišla realita, ktorá znie skôr ako varovný príbeh. Celé dni bol zatvorený v izbe, mal minimum kontaktu s ľuďmi, úplne stratil motiváciu. A jeho rutina? „Vstal som, objednal pizzu a zase si ľahol do postele.“ Dokonca priznal niečo ešte desivejšie: „Prišiel som ku dverám triedy… a otočil som sa späť.“
Svet filmu, ktorý dnes obdivujú milióny, bol pre neho vtedy nedosiahnuteľný. Ford svoje pocity pomenoval brutálne úprimne: „Bol som sociálne chorý, psychologicky som nebol v poriadku.“ Nešlo len o „zlú náladu“ alebo krátke obdobie. Hovoril o stave, ktorý ho úplne paralyzoval. Bol bez priateľov. Bez cieľa. Bez smeru.