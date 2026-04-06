Slávny spevák pobavil outfitom: Pharell, zabudol si sa prezuť?!

LOS ANGELES - Americký spevák Pharrell Williams počas stretnutia s Jay-Zim v Paríži zaujal výraznou ružovou bundou a netradičným výberom obuvi. Pharell, zabudol si sa prezuť?!
Slávny americký spevák a producent Pharrell Williams pobavil verejnosť svojim outfitom. Móda naozaj nemá hranice a dnes už môžete vyjsť do ulíc v naozaj hocičom. Umelec je toho čistým dôkazom. Počas stretnutia s raperom Jay-Zim v ikonickej budove Nadácie Louis Vuitton v Paríži, si pre seba ukradol všetky oči.
Williams si pre túto príležitosť obliekol výraznú ružovú bundu, ktorá sama o sebe pôsobila extravagantne, no skutočným prekvapením boli jeho topánky – respektíve papuče. Pri pohľade naňho sa dozaista mnohí pýtali samých seba, či sa Pharell náhodou nezabudol doma prezuť. Na druhej strane, Jay-Z zostal verný svojmu typickému štýlu – elegantnému, no zároveň nenápadne luxusnému.
V Paríži sa totiž pripravuje na exkluzívny súkromný koncert a práve Williams mu prišiel vyjadriť podporu.