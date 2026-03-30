Zendaya v uliciach Ríma: Totálne zamaskovaná... Veď vyzerala ako chlapec!

RÍM - Americká herečka Zendaya prekvapila fanúšikov v uliciach Ríma netradičným výzorom. V snahe uniknúť pozornosti sa zamaskovala natoľko, že na prvý pohľad pripomínala skôr chlapca než hollywoodsku hviezdu. Ani to jej však nepomohlo – počas nákupov luxusných šperkov a návštevy butikov ju napokon predsa len spoznali.
Americká herečka Zendaya sa aj napriek svetovej sláve vie pohybovať medzi ľuďmi takmer nepozorovane. Počas svojej návštevy Ríma, kam zavítala v rámci propagácie nového filmu The Drama, sa rozhodla vyraziť do ulíc v netradičnom prestrojení.
Na prvý pohľad by ju len málokto spoznal – skryla sa pod šiltovku, obliekla si voľnú, nenápadnú košeľu a zvolila ležérny štýl, ktorý jej dodal chlapčenský vzhľad. Aj keď sa snažila splývať s davom a vyhnúť sa zbytočnej pozornosti, paparazzi ju predsa len odhalili. Zendaya si však aj napriek tomu užívala atmosféru talianskej metropoly naplno.
Jej kroky viedli najskôr do luxusných klenotníctiev, kde si prezerala exkluzívne šperky, a následne zavítala aj do známych módnych butikov. Rím je totiž nielen mestom histórie a romantiky, ale aj svetovým centrom módy, čo herečka veľmi dobre vie. Aj počas pracovnej cesty si preto našla čas dopriať si.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%