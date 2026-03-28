Golfová legenda Tiger Woods v rukách polície: Desivá nehoda pod vplyvom... Ide za mreže!

FLORIDA - Golfová legenda Tiger Woods má opäť problém so zákonom! Na Floride ho polícia zatkla po dramatickej dopravnej nehode, pri ktorej skončilo jeho luxusné auto prevrátené na boku.
Ako informuje TMZ, incident sa odohral v meste Jupiter krátko po 14:00. Podľa šerifa sa Woods rútil ulicou vysokou rýchlosťou práve v momente, keď vodič pick-upu odbočoval na príjazdovú cestu. Range Rover nestihol zabrzdiť, narazil do vozidla a po náraze sa prevrátil na vodičovu stranu. Svedkovia tvrdia, že Woods sa z havarovaného auta dostal cez okno spolujazdca.
Na miesto okamžite dorazila polícia – a tá si všimla niečo znepokojujúce. Slávny golfista pôsobil spomalene, malátne a dezorientovane. Nasledoval test na alkohol, ktorý však ukázal nulovú hodnotu. Podľa šerifa ale existuje podozrenie, že Woods bol pod vplyvom liekov. Situácia sa ešte viac vyhrotila na policajnej stanici. Woods totiž odmietol test moču, čo viedlo k obvineniu z jazdy pod vplyvom a odmietnutia vyšetrenia. Podľa zákona si tak musí odsedieť minimálne 8 hodín vo väzbe, kým bude môcť byť prepustený na kauciu.
Polícia zároveň uviedla, že Woods spomínal viaceré operácie, ktoré v minulosti absolvoval. Ani to mu však nepomohlo – podľa šerifa totiž nezvládol testy triezvosti priamo na mieste nehody. Dobrou správou je, že nehoda sa obišla bez zranení. Ani Woods, ani vodič druhého auta neutrpel ujmu na zdraví. Nie je to však prvýkrát, čo má Woods na krku podobné problémy.
Už v roku 2017 ho v rovnakom meste zatkli za jazdu pod vplyvom. Vtedy sa na verejnosť dostalo aj video, na ktorom bolo vidieť, že má problém udržať rovnováhu. Neskôr tvrdil, že nešlo o alkohol, ale o silnú reakciu na kombináciu liekov. A to nie je všetko. V roku 2021 takmer prišiel o nohu po vážnej nehode v okrese Los Angeles, kde sa jeho auto taktiež prevrátilo. Vtedy však nebol obvinený a polícia prípad uzavrela ako nehodu bez cudzieho zavinenia.