Golfová legenda Tiger Woods v rukách polície: Desivá nehoda pod vplyvom... Ide za mreže!

FLORIDA - Golfová legenda Tiger Woods má opäť problém so zákonom! Na Floride ho polícia zatkla po dramatickej dopravnej nehode, pri ktorej skončilo jeho luxusné auto prevrátené na boku.

Ako informuje TMZ, incident sa odohral v meste Jupiter krátko po 14:00. Podľa šerifa sa Woods rútil ulicou vysokou rýchlosťou práve v momente, keď vodič pick-upu odbočoval na príjazdovú cestu. Range Rover nestihol zabrzdiť, narazil do vozidla a po náraze sa prevrátil na vodičovu stranu. Svedkovia tvrdia, že Woods sa z havarovaného auta dostal cez okno spolujazdca.

Golfová legenda Tiger Woods
Na miesto okamžite dorazila polícia – a tá si všimla niečo znepokojujúce. Slávny golfista pôsobil spomalene, malátne a dezorientovane. Nasledoval test na alkohol, ktorý však ukázal nulovú hodnotu. Podľa šerifa ale existuje podozrenie, že Woods bol pod vplyvom liekov. Situácia sa ešte viac vyhrotila na policajnej stanici. Woods totiž odmietol test moču, čo viedlo k obvineniu z jazdy pod vplyvom a odmietnutia vyšetrenia. Podľa zákona si tak musí odsedieť minimálne 8 hodín vo väzbe, kým bude môcť byť prepustený na kauciu.

Polícia zároveň uviedla, že Woods spomínal viaceré operácie, ktoré v minulosti absolvoval. Ani to mu však nepomohlo – podľa šerifa totiž nezvládol testy triezvosti priamo na mieste nehody. Dobrou správou je, že nehoda sa obišla bez zranení. Ani Woods, ani vodič druhého auta neutrpel ujmu na zdraví. Nie je to však prvýkrát, čo má Woods na krku podobné problémy.

ZÁBERY, z ktorých mrazí: Tiger Woods pri nehode totálne zdemoloval auto, z vraku ho museli vystrihovať Prečítajte si tiež

ZÁBERY, z ktorých mrazí: Tiger Woods pri nehode totálne zdemoloval auto, z vraku ho museli vystrihovať

Už v roku 2017 ho v rovnakom meste zatkli za jazdu pod vplyvom. Vtedy sa na verejnosť dostalo aj video, na ktorom bolo vidieť, že má problém udržať rovnováhu. Neskôr tvrdil, že nešlo o alkohol, ale o silnú reakciu na kombináciu liekov. A to nie je všetko. V roku 2021 takmer prišiel o nohu po vážnej nehode v okrese Los Angeles, kde sa jeho auto taktiež prevrátilo. Vtedy však nebol obvinený a polícia prípad uzavrela ako nehodu bez cudzieho zavinenia.

Súvisiace články

7 NAJOTRASNEJŠÍCH rozvodov Hollywoodu:
7 NAJOTRASNEJŠÍCH rozvodov Hollywoodu: Mediálne vojny, drámy a verejné pitvy vzťahov!
Zahraniční prominenti
FOTO ZÁBERY, z ktorých mrazí:
ZÁBERY, z ktorých mrazí: Tiger Woods pri nehode totálne zdemoloval auto, z vraku ho museli vystrihovať
Zahraničné
Tiger Woods
Slávnej hviezde zlomili väz sexuálne škandály: Fuj, to je nechutné!
Osobnosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Veľká zmena v živote Patrika Hermana: Po 15 rokoch je KONIEC!
Veľká zmena v živote Patrika Hermana: Po 15 rokoch je KONIEC!
Prominenti
Nenažrané nevesty v Mama, ožeň ma: Ked Legolas počul, koľko by mal zarábať, skoro mu odstrelilo dekel
Nenažrané nevesty v Mama, ožeň ma: Ked Legolas počul, koľko by mal zarábať, skoro mu odstrelilo dekel
Prominenti
Takto vznikajú róby pre Let's Dance: Stylistka Zuzana Kanisová prehovorila o outfitoch hviezd
Takto vznikajú róby pre Let's Dance: Stylistka Zuzana Kanisová prehovorila o outfitoch hviezd
Feminity TV

Domáce správy

Veľký ZVRAT v novom
Veľký ZVRAT v novom PRIESKUME: Smer opäť na vrchole, PS padá... Fico vyhral aj v ďalšom rebríčku!
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Na sneme PS opäť
Na sneme PS opäť zvolili Šimečku za predsedu hnutia: ZA neboli všetci! Vylúčili spoluprácu s TÝMITO stranami
Domáce
FOTO Spornú bratislavskú ulicu opäť
Spornú bratislavskú ulicu opäť zatarasili: Neskutočná AROGANCIA, pení starosta! Roky doťahovania pokračujú
Domáce
Cezhraničná linka 901 opäť ponúka prepravu bicyklov medzi Bratislavou a Hainburgom
Cezhraničná linka 901 opäť ponúka prepravu bicyklov medzi Bratislavou a Hainburgom
Bratislava

Zahraničné

Ilustračné foto
Hrôza v Stredozemnom mori: Po šiestich dňoch na člne bez pomoci zahynulo 22 migrantov, telá hádzali do vody
Zahraničné
Volodymyr Zelenskyj
Šokujúce slová tajného agenta: Cez Maďarsko prechádzali NELEGÁLNE peniaze priamo pod dohľadom Zelenského!
Zahraničné
Ani pivo a ani
Ani pivo a ani TVRDÉ: Vedecká štúdia odhalila alkohol, ktorý vám ublíži najmenej!
Zahraničné
Záchranári si prezerajú obytnú
ONLINE Situácia sa vyhrocuje: Iránsky útok na základňu, Húsíovia hrozia vstupom do vojny! Prvá raketa z Jemenu
Zahraničné

Prominenti

Golfová legenda Tiger Woods
Golfová legenda Tiger Woods v rukách polície: Desivá nehoda pod vplyvom... Ide za mreže!
Zahraniční prominenti
Patrik Herman
Veľká zmena v živote Patrika Hermana: Po 15 rokoch je KONIEC!
Domáci prominenti
Brit Awards. Na snímke
Hviezdna speváčka vystrašila fanúšikov: Predčasný koniec koncertu... Už nevládala pokračovať!
Zahraniční prominenti
Tomáš zvaný Legolas
Nenažrané nevesty v Mama, ožeň ma: Keď Legolas počul, koľko by mal zarábať, skoro mu odstrelilo dekel
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Taczanowskia waska
Vyzeral ako obeť smrtiacej huby, no v SEKUNDE zaútočil! Vedci objavili pavúka, ktorý predstiera, že je ZOMBIE
Zaujímavosti
Našli hrob NAJSLÁVNEJŠIEHO mušketiera!
Našli hrob NAJSLÁVNEJŠIEHO mušketiera! Pod oltárom v Maastrichte ležala kostra s guľkou, DNA má potvrdiť d'Artagnana
Zaujímavosti
Nevidí si na nohy,
Nevidí si na nohy, no zarába TISÍCE! Yvonne si NA PRSIA vykladá šálky kávy, fanúšikovia sú z toho hotoví
Zaujímavosti
Táto chyba, ktorú robíte
Táto chyba, ktorú robíte hneď ráno, môže zvyšovať aj váš cholesterol
vysetrenie.sk

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Toto je na Slovensku novým trendom: Zapája sa doňho aj čoraz viac žien
feminity.sk
Pomoc s podnikaním, ktorá
Pomoc s podnikaním, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo

Ekonomika

Dokážete odhaliť skryté symboly v logách svetoznámych značiek? Otestujte svoj inštinkt! (kvíz)
Dokážete odhaliť skryté symboly v logách svetoznámych značiek? Otestujte svoj inštinkt! (kvíz)
Tisíc eur a pokoj od štátu: Dankovci chcú zaviesť novinku, ktorá zmení život tisícom živnostníkov
Tisíc eur a pokoj od štátu: Dankovci chcú zaviesť novinku, ktorá zmení život tisícom živnostníkov
Živnostníci a rodiny si polepšia: Štát ruší mikroodvody a zvyšuje dôležitú podporu pre deti!
Živnostníci a rodiny si polepšia: Štát ruší mikroodvody a zvyšuje dôležitú podporu pre deti!
Zlom na trhu s bývaním: Tu sú 2 hlavné dôvody, prečo môžete na lacnejšiu hypotéku zabudnúť
Zlom na trhu s bývaním: Tu sú 2 hlavné dôvody, prečo môžete na lacnejšiu hypotéku zabudnúť

Šport

VIDEO Absolútna paráda! Adam Sýkora strelil svoj prvý gól v NHL a stal sa hviezdou zápasu
VIDEO Absolútna paráda! Adam Sýkora strelil svoj prvý gól v NHL a stal sa hviezdou zápasu
NHL
VIDEO Sýkora si získal srdcia Rangers! Tréner ho vychválil do nebies, pozrite na reakcie jeho spoluhráčov
VIDEO Sýkora si získal srdcia Rangers! Tréner ho vychválil do nebies, pozrite na reakcie jeho spoluhráčov
NHL
Top senzácia v skupine Slovenska: Úhlavný rival sokolíkov v boji o ME šokujúco zlyhal s trpaslíkom!
Top senzácia v skupine Slovenska: Úhlavný rival sokolíkov v boji o ME šokujúco zlyhal s trpaslíkom!
Futbalová reprezentácia do 21 rokov
Antonelli využil problémy Russella a má pole position! Progres McLarenu a mizéria Verstappena
Antonelli využil problémy Russella a má pole position! Progres McLarenu a mizéria Verstappena
Formula 1

Auto-moto

FOTO: Nissan Micra sa ukázal na Slovensku. Opäť je to tá veselá Micra
FOTO: Nissan Micra sa ukázal na Slovensku. Opäť je to tá veselá Micra
Novinky
Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
Novinky
PRVÁ JAZDA: BMW iX3 - šokujúco dobré
PRVÁ JAZDA: BMW iX3 - šokujúco dobré
Klasické testy
TOTO sa deje s vašimi pneumatikami po prezutí. Väčšina vodičov vôbec netuší
TOTO sa deje s vašimi pneumatikami po prezutí. Väčšina vodičov vôbec netuší
Správy

Kariéra a motivácia

Ste hviezda tímu alebo tichý sabotér? Tento rýchly test odhalí, aký ste typ
Ste hviezda tímu alebo tichý sabotér? Tento rýchly test odhalí, aký ste typ
Motivácia a produktivita
Dostali ste výpis z druhého piliera? Toto sú najdôležitejšie veci, ktoré by ste mali vedieť
Dostali ste výpis z druhého piliera? Toto sú najdôležitejšie veci, ktoré by ste mali vedieť
Aktuality
Toto podujatie vám môže zmeniť kariéru: Kariéra EXPO v Žiline láka na silných spíkrov aj reálne pracovné príležitosti
Toto podujatie vám môže zmeniť kariéru: Kariéra EXPO v Žiline láka na silných spíkrov aj reálne pracovné príležitosti
Získaj prácu
Jarná únava v open-space: Ako nevyhorieť skôr, než príde prvá letná dovolenka?
Jarná únava v open-space: Ako nevyhorieť skôr, než príde prvá letná dovolenka?
Práca a voľný čas

Varenie a recepty

Hovoria mu
Hovoria mu "nočný" šalát. Americký vajíčkový hit, ktorý vám zachráni veľkonočné ráno.
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
Koľko hrozienok do mazanca? Správne množstvo robí rozdiel
Koľko hrozienok do mazanca? Správne množstvo robí rozdiel
Rady a tipy
Veľkonočné cupcakes: Koláčiky, ktoré oživia váš sviatočný stôl
Veľkonočné cupcakes: Koláčiky, ktoré oživia váš sviatočný stôl
Výber receptov

Technológie

Vedci tvrdia, že táto látka, ktorá sa predáva aj v doplnkoch stravy, môže spomaliť starnutie a súvisieť s Alzheimerom aj Parkinsonom. Má to však háčik
Vedci tvrdia, že táto látka, ktorá sa predáva aj v doplnkoch stravy, môže spomaliť starnutie a súvisieť s Alzheimerom aj Parkinsonom. Má to však háčik
Veda a výskum
Čína predstavila dva nové laserové systémy Guangjian-11E a 21A. Drony na krátku vzdialenosť dokážu zničiť v priebehu sekúnd
Čína predstavila dva nové laserové systémy Guangjian-11E a 21A. Drony na krátku vzdialenosť dokážu zničiť v priebehu sekúnd
Armádne technológie
Dni na Zemi sa predlžujú rýchlejšie než v minulosti. Vedci hovoria, že do toho zasahuje aj človek
Dni na Zemi sa predlžujú rýchlejšie než v minulosti. Vedci hovoria, že do toho zasahuje aj človek
Vesmír
USA priznávajú: Zničili len tretinu iránskych rakiet. Realita je úplne iná, než tvrdili
USA priznávajú: Zničili len tretinu iránskych rakiet. Realita je úplne iná, než tvrdili
Moderná vojna a konflikty

Bývanie

Nakupujete nábytok na bazároch? Toto by ste mali skontrolovať, kým zaplatíte, inak si môžete odniesť zbytočnosť
Nakupujete nábytok na bazároch? Toto by ste mali skontrolovať, kým zaplatíte, inak si môžete odniesť zbytočnosť
Chcel rýchly proces a pocit ozajstného domova. V developerskom byte vytvorili perfektné bývanie a ešte i zostali v rozpočte
Chcel rýchly proces a pocit ozajstného domova. V developerskom byte vytvorili perfektné bývanie a ešte i zostali v rozpočte
Boli už zastaralé, a kto mohol, menil ich za nové. Trend kuchýň, aké si pamätáme z detstva, sa vracia v novej podobe
Boli už zastaralé, a kto mohol, menil ich za nové. Trend kuchýň, aké si pamätáme z detstva, sa vracia v novej podobe
Klasickú linku a skrinky tu nenájdete. Architekti prišli s jednoduchými riešeniami, za ktorými si neporiadok ani nevšimnete
Klasickú linku a skrinky tu nenájdete. Architekti prišli s jednoduchými riešeniami, za ktorými si neporiadok ani nevšimnete

Pre kutilov

Vyvýšené záhony za 200 €? Manželia stavili na debniace tvárnice, ktoré netreba betónovať
Vyvýšené záhony za 200 €? Manželia stavili na debniace tvárnice, ktoré netreba betónovať
Dvor a záhrada
Vetrajte bez stresu: Dažďový senzor postráži váš domov, aj keď nie ste doma
Vetrajte bez stresu: Dažďový senzor postráži váš domov, aj keď nie ste doma
Strecha
Pílite metrovicu po jednom kuse? S touto šikovnou kozou naplníte tri fúriky na dva rezy
Pílite metrovicu po jednom kuse? S touto šikovnou kozou naplníte tri fúriky na dva rezy
Náradie
Chystáte sa presádzať izbovky? 5 (takmer) tajných prísad do substrátu pre bohatší rast
Chystáte sa presádzať izbovky? 5 (takmer) tajných prísad do substrátu pre bohatší rast
Izbové rastliny

