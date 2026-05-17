Sprchujete sa každý deň? Dermatológovia varujú pred chybou, ktorá ničí pokožku

BRATISLAVA - Horúca voda, dlhé sprchy a silné mydlá. Bežná rutina, ktorú väčšina ľudí považuje za správnu, môže podľa odborníkov pokožke výrazne škodiť. Výsledkom býva suchosť, podráždenie aj rýchlejšie starnutie kože.
Pre mnohých je horúca sprcha symbolom oddychu. Ráno nás preberie, večer pomôže uvoľniť sa po náročnom dni. Dermatológovia však upozorňujú, že práve tento zvyk môže pokožke spôsobovať viac škody než úžitku.
Jedným z najväčších problémov je príliš horúca voda. Hoci pôsobí príjemne, narúša prirodzenú ochrannú vrstvu kože. Pokožka následne stráca hydratáciu, vysušuje sa a môže byť citlivejšia na podráždenie.
Mnohí ľudia si pritom prvé príznaky ani neuvedomia. Objavuje sa napätie kože, svrbenie alebo drobné šupinky, ktoré si často spájajú s počasím či nedostatkom krému. Príčina však môže byť priamo v kúpeľni.
Dermatológovia odporúčajú sprchovať sa vlažnou, nie horúcou vodou. Ideálna teplota by mala byť príjemná, no nie taká, aby pokožka po sprche sčervenala.
Problémom sú aj príliš dlhé sprchy. Čím dlhšie je pokožka vystavená vode a čistiacim prostriedkom, tým viac sa oslabuje jej prirodzená ochranná bariéra. Odborníci odporúčajú kratšie sprchovanie, ideálne do desiatich minút.
Diskusie vyvoláva aj každodenné sprchovanie. Hoci je v modernom svete považované za samozrejmosť, niektorí odborníci upozorňujú, že telo si pri príliš častom umývaní nedokáže udržať prirodzené oleje, ktoré chránia pokožku.
Neznamená to však, že by sa ľudia mali prestať sprchovať. Dôležité je najmä to, akým spôsobom to robia. Silné antibakteriálne mydlá či agresívne sprchové gély môžu pokožku ešte viac vysušovať.