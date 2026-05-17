Selena Gomez miluje nezdravé jedlá: Keď manžel navarí toto, vie, že bude mať úspech aj v spálni

USA - Hudobný producent Benny Blanco prekvapil fanúšikov úprimným priznaním o nezdravých stravovacích návykoch svojej manželky, speváčky a herečky Seleny Gomez. To, čo prezradil, vôbec nie je v poriadku!
Počas živého nahrávania podcastu Goop, ktorý vedie Gwyneth Paltrow, vyhlásil, že Selena má „stravu ako päťročné dieťa“. To ale okamžite vyvolalo otázky o možnej podvýžive speváčky, ktorá už dlho ako na hojdačke bojuje s poruchami príjmu potravy. Raz hladuje, raz sa prejedá.
Benny sa o súkromí ich domácnosti rozhovoril počas podujatia Goop Podcast Live. Podľa jeho slov keď má Selena dobré obdobie, miluje jedlá, ktoré rozhodne nepatria medzi tie najzdravšie.
„Dnes ráno som vošiel do kuchyne a ona jedla fastfood o 6:45 ráno,“ povedal Benny so smiechom. Dodal tiež, že jeho manželka veľmi nemusí ovocie ani zeleninu.
Napriek tomu si vraj rada objednáva jedlá z Goop Kitchen, zdravého konceptu donášky jedál od Gwyneth Paltrow. Menu obsahuje rôzne šaláty, misky či bezlepkové jedlá pripravené z kvalitných ingrediencií. Selena však podľa Bennyho z každého šalátu zje len to „najlepšie“ navrchu a šalátové listy necháva jemu.
Na jeho poznámku Gwyneth pohotovo reagovala slovami: „Toto rozhodne nie je to, čo by jej pomohlo!“
Fanúšikovia na sociálnych sieťach reagovali s humorom. Niektorí písali, že Benny svoju manželku „totálne nabonzoval“, iní sa so Seleninými chuťami úplne stotožnili.
Nie je to pritom prvýkrát, čo Benny rozprával o jej obľúbenom jedle. V minulosti prezradil, že Selena miluje takzvané „comfort food“ – teda sýte a domáce jedlá. Medzi jej favoritov patrí steak so zemiakmi a krémovým špenátom, vyprážané kura či francúzske toasty.
„Keď pripravím steakový večer, viem, že budem mať úspech aj v spálni,“ zažartoval producent. Dodal tiež, že Selena pochádza z Texasu, kde sú tradičné a výdatné jedlá veľkou súčasťou kultúry.
Pár sa v posledných mesiacoch dostáva do centra pozornosti aj vďaka Bennyho novému podcastu Friends Keep Secrets. Ten zaujal netradičným konceptom – v dome moderátorov je rozmiestnených 18 skrytých kamier, ktoré zachytávajú neformálne momenty celebrít a ich priateľov.
Hneď prvé epizódy vyvolali na internete množstvo reakcií. V jednej z nich Benny oddychoval na gauči s vyloženými nohami, pričom fanúšikovia začali diskutovať o ich hygienických štandardoch. Selena následne v ďalšej epizóde pobavila divákov tým, že manželovi pobozkala nohy, aby ukončila internetové špekulácie o tom, či mu nohy zapáchajú alebo nie.