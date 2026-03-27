Antonio Banderas o minútach hrôzy: Prečo sa definitívne otočil chrbtom Hollywoodu i luxusu

MALAGA, ŠPANIELSKO - Hollywood prišiel o jedného zo svojich najväčších zvodcov. Dôvod jeho odchodu je šokujúci. Antonio Banderas prelomil mlčanie v emotívnom rozhovore pre The Times z 25. marca 2026 a odhalil pravdu, ktorá znie ako scenár filmu.
Všetko sa zlomilo v roku 2017. Antonio Banderas prežil takmer smrteľný infarkt, ktorý mu obrátil život naruby. „Bolo to vážne varovanie,“ priznal herec. Keď sa ocitol na hranici života a smrti, uvedomil si niečo zásadné – Hollywood už nie je jeho domov. A tak prišlo rozhodnutie, ktoré šokovalo fanúšikov. Koniec luxusu, koniec amerického sna. Zbohom, súkromné lietadlo aj sláva!
Podľa Banderasa nešlo o „bežný infarkt z filmov“. Bola to tichá, postupne sa stupňujúca hrôza. Tlak na hrudi, ktorý neustupoval. Pocit, že telo prestáva spolupracovať. A hlavne vedomie, že sa deje niečo, čo nemá pod kontrolou. „Uvedomil som si vlastnú smrteľnosť,“ priznal otvorene. A práve tento moment ho zlomil. Prišiel hlboký mentálny otras.
V hlave mu vraj prebehlo všetko – kariéra, rodina, rozhodnutia. A potom prišla tá najtvrdšia myšlienka: Čo ak je toto koniec? „Takéto niečo vás nezmení trochu. Zmení vás úplne,“ zhodnotiil. Po tejto skúsenosti sa lesk Hollywoodu rozplynul. To, čo kedysi pôsobilo ako vrchol úspechu, začalo vyzerať… prázdne. Večierky, tlak, neustála honba za projektmi – to všetko podľa neho stratilo význam v momente, keď si uvedomil, aký krehký je život. A tak urobil krok, ktorý mnohí nechápali: odišiel.
Antonio Banderas sa vzdal všetkého, čo symbolizovalo jeho hollywoodsky život. Predal súkromné lietadlo, opustil svoje luxusné sídla a odišiel späť do rodného Španielska. Znie to ako útek? Možno aj bol. Ale podľa jeho slov to bolo najlepšie rozhodnutie života.