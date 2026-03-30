Nový Terminátor? Z tučného dieťaťa je hora svalov i úspechov: Z utajeného syna Arnolda je megahviezda

DENVER - Hollywood má nového svalnatého kráľa a jeho meno nie je náhoda. Joseph Baena práve prepísal svoj životný príbeh, keď ovládol svoju prvú veľkú bodybuildingovú súťaž v Denveri. A všetci hovoria jediné: jablko nespadlo ďaleko od stromu.
Nemanželský syn Arnolda Schwarzeneggera, dvadsaťosem ročný Joseph Baena zažil moment, o akom sníva každý kulturista. Na prestížnej súťaži NPC Natural Colorado State v Denveri počas víkendu získal 3 zlaté medaily a 1 striebro. Vyhral kategóriách ťažkej váhy a klasickej postavy pre nováčikov a úplných nováčikov. A jeho reakcia? Jednoduchá, ale výstižná: „Misia splnená!“
Za jeho úspechom sa skrýva príbeh ako z telenovely. Joseph Baena je synom Arnolda Schwarzeneggera a ich vzťah vyšiel najavo až v roku 2011, po tom, čo sa odhalilo, že sa narodil z mimomanželského vzťahu s gazdinou Mildred Baena. Tento škandál vtedy rozbil Arnoldovo manželstvo a šokoval celý svet. Joseph sa dokonca o tom, kto je jeho otec, dozvedel až ako tínedžer.
Dnes by tomu nikto neveril, ale Joseph kedysi bojoval s váhou a sebavedomím. Bol označovaný za "tučné" dieťa, nedostal sa do športových tímov a čelil posmechu. Zlom prišiel, keď začal športovať a neskôr objavil kulturistiku. Výsledkom je telo, ktoré teraz zbiera medaily. Za jeho úspechom stojí aj samotný Terminátor. Arnold Schwarzenegger ho osobne trénoval a pripravoval na súťaž v legendárnom Gold’s Gym. Baena ho dokonca nazýva „môj tréningový partner“. Arnold je na syna mimoriadne hrdý a nadšený z jeho výkonu. Niet divu, veď sám je sedemnásobný Mr. Olympia. Josephova podoba so slávnym otcom je neuveriteľná.
Aj keď má za sebou takýto úspech, Joseph nežije len fitness život. Pracuje ako realitný maklér v Kalifornii, venuje sa herectvu a snaží sa presadiť bez priezviska Schwarzenegger. Jeho cieľom je dokázať, že úspech nie je len o slávnom mene. Víťazstvo v Denveri je len začiatok. Fanúšikovia už teraz špekulujú, či pôjde v stopách otca až na Mr. Olympia, alebo si vytvorí vlastnú cestu. Jedno je isté – Joseph Baena už nie je len "tajný syn".
