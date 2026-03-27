Obrovská radosť hviezdy Twilight: Čakajú bábätko!

LOS ANGELES - Hviezda Twilightu a jeho manželka oznámili radostnú novinku – čakajú svoje prvé dieťa. Šťastnú správu zdieľali prostredníctvom milých fotografií z prírody a fanúšikom tak dovolili nahliadnuť do jedného z najkrajších období ich života.
Herec Taylor Lautner z Twilight ságy má dôvod na veľkú oslavu. Spolu so svojou manželkou oznámili, že sa ich rodina čoskoro rozrastie. Dvojica sa tak pripravuje na úplne novú životnú kapitolu – rodičovstvo. Radostnú novinku zdieľali so svojimi fanúšikmi prostredníctvom sociálnych sietí.
Romantika najslávnejšieho vlkodlaka s manželkou: Tehličky z Twilightu sú už minulosťou!
Na zverejnených fotografiách pózujú v prírode, obklopení pokojnou atmosférou lúky, pričom v rukách držia snímky zo sona. K príspevku pridali aj hravý komentár: „Čo je lepšie ako dvaja Taylor Lautnerovci?“ Jeho žena sa totiž volá rovnako ako on. Nie je to prvýkrát, čo sa otvorene podelili o svoju cestu k rodičovstvu.
V minulosti sa tejto téme venovali aj vo svojom podcaste s názvom The Squeeze, kde rozprávali o rôznych výzvach spojených s plodnosťou. Tay priznala, že mala obavy, najmä kvôli dlhodobému užívaniu antikoncepcie. Napokon však prišli povzbudivé správy od lekárky: „Je to v poriadku. Mám veľa vajíčok.“ Dnes už tieto starosti vystriedala radosť a očakávanie.