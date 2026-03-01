Prvé lastovičky diplomacie po hororovom víkende v Iráne: Trumpa požiadali o rokovanie, TOTO je jeho reakcia

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump súhlasí s rokovaniami s iránskymi predstaviteľmi, ktorí prežili americké a izraelské údery z posledných dvoch dní. Podľa agentúry Reuters to Trump povedal v rozhovore, ktorý zverejnil magazín The Atlantic. V inom rozhovore Trump povedal, že americké a izraelské údery zabili 48 vysokých iránskych predstaviteľov. Medzi nimi je podľa predchádzajúcich informácií aj iránsky vodca Alí Chameneí, čo priznal aj samotný Irán.
Trump podľa The Atlantic hovoril s reportérom listu dnes o 9.30 floridského času. "Oni (Iránci) chcú rokovať, ja som súhlasil s rokovaním, a budem s nimi rokovať," uviedol podľa denníka Trump asi 24 hodín po začiatku úderov na Irán. Trump reportérovi listu ale nechcel povedať, kedy by rokovania mohli začať.
Ochotu rokovať prejavil podľa ománskeho ministerstva zahraničných vecí aj šéf iránskej diplomacie Abbás Arakčí. Arakčí podľa Ománu v telefonáte so šéfom ománskej diplomacie Badrom Busaídím vyjadril "otvorenosť iránskej strany voči každej vážne mienenej snahe, ktorá by prispela k zastaveniu eskalácie a k návratu k stabilite". Na návrat k rokovaciemu stolu vyzval aj samotný Omán, ktorý v uplynulých týždňoch sprostredkoval rokovania medzi USA a Iránom.
Jeden výstrel a 48 lídrov je preč
V rozhovore, ktorý poskytol dnes popoludní SEČ stanici Fox News, si Trump pochvaľoval výsledky sobotňajších izraelských a amerických úderov. "Ide to rýchlo. Nikto neveril v úspech, ktorý sme dosiahli. Jeden výstrel a 48 lídrov je preč, "povedal Trump. V ďalšom rozhovore, ktorý poskytol stanici CNBC, Trump povedal o vojenskej akcii proti Iránu, že sa veci "vyvíjajú veľmi pozitívnym spôsobom".