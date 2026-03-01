Simon Cowell nevie, čo so sebou! Pre nechutný zvyk dostal ZÁKAZ v tejto šou!

LONDÝN - Keď sa povie Simon Cowell, väčšine ľudí napadne ostrý jazyk, kamenná tvár a nekompromisné hodnotenia. Málokto však tuší, že roky rieši aj oveľa prízemnejší „problém“ a práve jeho nechutný zlozvyk mu producenti napokon zatrhli. Ničil nielen jeho imidž, ale aj oblečenie...
Simon Cowell bol dlhoročnou hviezdou porotcovských šou ako Pop Idol, The X Factor, Britain's Got Talent, či America's Got Talent. Už počas prvých sérií si diváci aj médiá všimli, že Cowell často žuje žuvačku priamo pred kamerou, niekedy dokonca počas hodnotenia súťažiacich. V britských médiách sa o tom opakovane písalo a téma sa stala predmetom diskusií medzi divákmi. Pre niektorých to bol „cool detail“, pre iných prejav neúcty voči účinkujúcim.
Podľa informácií z britských médií a zákulisných zdrojov mu bolo zo strany produkcie v neskorších fázach vysielania dôrazne odporučené, aby so žuvaním pred kamerou prestal. Dôvodom bolo hlavne to, že neustále žuvanie pôsobilo rušivo a kamery zachytávali neestetické momenty. Prichádzali tiež sťažnosti od divákov, ktorí sa na žuvajúceho porotcu už nemohli pozerať.
Oficiálny zákaz žuvania žuvačiek však prišiel až potom, čo členovia štábu našli zvyšky vyžúvaných žuvačiek pod Cowellovým porotcovským stolom. Okrem toho, raz sa mu doknca stalo, že vyšiel na pódium pred tisícky fanúšikov s vyžuvanou žuvačkou prilepenou priamo na čiernych nohaviciach. Svieži dych je jedna vec, ale znechutenie okolia a producentov šou, je druhá vec. A tá neostala bez následkov. Nechutný nález bol poslednou kvapkou a "veľký Simon" sa musí prispôsobiť.
