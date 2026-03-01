Škandál počas konkláve? U jedného z kardinálov našili mobilný telefón

VATIKÁN – Konkláve, ktoré sa konalo v máji 2025 a viedlo k zvoleniu pápeža Leva XIV., narušil bezprecedentný incident, keď sa u jedného z kardinálov našiel mobilný telefón. Informovala o tom agentúra Reuters.
Konkláve sa musí konať v úplnej tajnosti
Konkláve sa musí konať v úplnej tajnosti. Duchovní prítomní v Sixtínskej kaplnke musia počas neho odovzdať všetky komunikačné zariadenia a nesmú kontaktovať vonkajší svet. Porušenie týchto pravidiel však odhalila kniha Posledné konkláve: Vo Vatikáne, v zákulisí vojny o moc, ktorú vo februári vydali vatikánski korešpondenti Gerard O’Connell a Elisabetta Piqueová.
Vo svojej knihe píšu, že keď sa kardináli pripravovali na svoje prvé hlasovanie v Sixtínskej kaplnke, ktorá bola vybavená rušiacim zariadením na zabránenie komunikácie s vonkajším svetom, bezpečnostná služba zachytila signál aktívneho mobilného spojenia. Na čas, kým sa pátralo po jeho zdroji, bolo konkláve prerušené.
Mobil vo svojom vrecku našiel jeden zo starších voliteľov
Mobil vo svojom vrecku našiel jeden zo starších voliteľov. Kniha neodhaľuje jeho identitu a neuvádza ani dôvod, prečo si zariadenie nechal. Podľa autorov bol dotyčný kardinál po svojom zistení „dezorientovaný a znepokojený“. Autori zdôrazňujú, že išlo o precedens v moderných dejinách konkláve. Podľa O’Connella „realita bola prekvapujúcejšia než fikcia“, pričom incident prevyšuje aj podobné scény z filmu Konkláve (2024), ktorý zobrazuje spletitú sieť intríg počas voľby pápeža.
Kardináli majú síce prísne zakázané zverejňovať podrobnosti
Kardináli majú síce prísne zakázané zverejňovať podrobnosti o tajnom hlasovaní bez súhlasu zvoleného pápeža, ale je bežné, že časom od nich novinári získajú zákulisné informácie. Aj vďaka tomu kniha, ktorá vyšla vo februári, odhaľuje podrobnosti o hlasovaní kardinálov v konkláve konanom 7. a 8. mája 2025. Pred hlasovaním sa intenzívne špekulovalo, že pápežom by sa mohol stať kardinál z Afriky alebo Ázie. Kniha však odhaľuje, že títo kandidáti nezískali veľkú podporu.
Favoritmi boli napokon taliansky kardinál Pietro Parolin, ktorý už niekoľko rokov vedie Štátny sekretariát, a americký kardinál Robert Provost. Provost získal v prvom kole hlasovania 20 až 30 hlasov, čo je podľa autorov knihy nezvyčajne vysoký počet. Za pápeža bol zvolený hlasmi 108 kardinálov a po voľbe si zvolil meno Lev XIV.