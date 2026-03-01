Ministerstvo prehovorilo: Je známy TERMÍN prvého letu, ktorý pôjde pre Slovákov na Blízkom východe!

BRATISLAVA - Slovensko sa pripravuje na prvý repatriačný let z Blízkeho východu. Letecký útvar Ministerstva vnútra SR má už v utorok 3. marca 2026 v ranných hodinách vyraziť do jordánskej metropoly Ammán. Let sa uskutoční na základe požiadavky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Podľa dostupných informácií ide o prvý potvrdený repatriačný let z Jordánska. "Letecký útvar ministerstva vnútra SR má v súčasnosti zabezpečený pozemný servis na letisku v Ammáne a disponuje väčšinou potrebných diplomatických povolení na prelet a pristátie. Z krajín, v ktorých Slovenská republika zatiaľ nemá udelené recipročné povolenia, sa aktuálne očakáva už len schválenie zo strany Srbska a Egypta. Let tak bude pripravený a zabezpečený od objednania a požiadavky v priebehu niekoľkých hodín," napísal rezort.
Chýbajú už len dve povolenia
Zo štátov, v ktorých Slovenská republika zatiaľ nemá udelené recipročné povolenia, sa aktuálne očakáva už len súhlas zo strany Srbska a Egypta. Po ich získaní bude let plne administratívne zabezpečený.
Rezort vnútra deklaruje, že lietadlo je pripravené vyraziť v priebehu niekoľkých hodín od finálneho potvrdenia objednávky a požiadavky. Operácia je tak logisticky nachystaná v krátkom časovom horizonte.
Situácia na Blízkom východe je neistá
Komplikáciou naďalej zostáva bezpečnostná situácia na Blízkom východe. Viaceré letiská a vzdušné priestory sú uzavreté, čo výrazne obmedzuje možnosti ďalších repatriačných letov.
Momentálne preto nie je možné predpokladať, kedy a či vôbec bude možné realizovať repatriácie aj z iných oblastí Blízkeho východu. Vývoj situácie bude závisieť od bezpečnostných podmienok a rozhodnutí jednotlivých štátov o otvorení vzdušného priestoru.