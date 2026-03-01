Nedeľa1. marec 2026, meniny má Albín, zajtra Anežka

PRVÉ straty USA pri bojoch na Blízkom východe: Irán sa stal osudný trom vojakom a päť má vážne zranenia!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Leo Correa)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON - Pri spoločnej americko-izraelskej vojenskej operácii „Ohromujúca zúrivosť“ (Epic Fury) zameranej proti Iránu doteraz zahynuli traja americkí vojaci a päť ďalších utrpelo vážne zranenia. V nedeľu popoludní o tom na sociálnej sieti X informovalo Ústredné velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM).

„Niekoľko ďalších (vojakov) utrpelo menšie zranenia od črepín a otrasy mozgu. V súčasnosti prebieha proces ich návratu do služby. Hlavné bojové operácie pokračujú, ako aj naše úsilie o odozvu,“ uviedlo velenie, ktoré viac informácií poskytne 24 hodín po upovedomení rodín obetí. Ide o prvé potvrdenie akýchkoľvek strát na strane USA od začiatku amerických a izraelských útokov na Irán v sobotu ráno. Washingtonu a vláde v Jeruzaleme sa odvtedy podarilo zabiť najvyššieho vodcu Iránu ajatolláha Alího Chameneího, ministra obrany Azíza Nasírzádeho, veliteľa Zboru islamských revolučných gárd Mohammada Pakpúra a ďalších vysokopostavených predstaviteľov štátu, armády a iránskeho jadrového programu.

Vzlietli štyr bombardéry

Nemenovaný americký obranný predstaviteľ televízii Fox News v nedeľu prezradil, že americké letectvo pri náletoch na Irán použilo aj strategický bombardér B-2 schopný niesť konvenčné i jadrové zbrane. Celkovo z územia USA vzlietli štyri takéto bombardéry, ktoré leteli do Iránu a späť, pričom nad iránskym územím „zhodili desiatky 900-kilogramových bômb na zariadenia v podzemí“ určené na odpaľovanie balistických rakiet. Rovnaký typ lietadla Washington použil aj v júni minulého roka na bombardovanie zariadení súvisiacich s iránskym jadrovým programom.

Viac o téme: VojaciUSAIránIzraelEpic Fury
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Prvé lastovičky diplomacie po
Prvé lastovičky diplomacie po hororovom víkende v Iráne: Trumpa požiadali o rokovanie, TOTO je jeho reakcia
Zahraničné
Cestujúci si kontrolujú časy
Ministerstvo pripravuje všetky varianty prepravy Slovákov z Blízkeho východu
Domáce
Obyvatelia sledujú plamene a
Vojna s Iránom sa dotýka aj Nemecka! Ide o varovania pred teroristickým útokom
Zahraničné
Alí Ardašír Larídžání
Tvrdý odkaz Iránu: Sľubuje útoky, aké USA a Izrael doteraz nezažili
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Lyžovačka v stredisku Jahodná pri Košiciach
Lyžovačka v stredisku Jahodná pri Košiciach
Správy
Českí archeológovia v Ománe objavili zaujímavú spojitosť praľudí a žralokov
Českí archeológovia v Ománe objavili zaujímavú spojitosť praľudí a žralokov
Cestovanie
Číňania oslavujú jar
Číňania oslavujú jar
Cestovanie

Domáce správy

Stav ropnej núdze a
Stav ropnej núdze a obrovská neistota: Slovákov trápi situácia s palivami! Pripravme sa na zdražovanie
Domáce
Juraj Blanár
Apelujeme na zdržanlivosť a návrat k diplomatickým rokovaniam, uviedol Blanár
Domáce
Proces v prípade únosu
Proces v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone má pokračovať
Domáce
Važecká jaskyňa na Liptove opäť otvorená: Unikátna príležitosť vidieť vzácne nálezy aj medveďa
Važecká jaskyňa na Liptove opäť otvorená: Unikátna príležitosť vidieť vzácne nálezy aj medveďa
Liptovský Mikuláš

Zahraničné

Televízny ŠOK uprostred vojny
Televízny ŠOK uprostred vojny v Iráne: Moderátor sa rozplakal pred kamerami, keď oznamoval smrť vodcu!
Zahraničné
Prvé lastovičky diplomacie po
Prvé lastovičky diplomacie po hororovom víkende v Iráne: Trumpa požiadali o rokovanie, TOTO je jeho reakcia
Zahraničné
Polícia v Austine a
Šok v bare! V Austine prebehla streľba: Traja ľudia sú mŕtvi, 14 je zranených
Zahraničné
Aktualizujeme Irán podniká odvetnú akciu
Irán podniká odvetnú akciu za sobotné bombardovanie: Raketový úder a 8 mŕtvi ľudia v Izraeli!
Zahraničné

Prominenti

FOTO Bella Hadid
Obavy o Bellu Hadid: FOTO Vychudnutá na kosť!
Zahraniční prominenti
SAMOVRAŽDA hviezdy Olympicu: Smutná
SAMOVRAŽDA hviezdy Olympicu: Smutná dohra... Vdova zakázala kapele vstup na POHREB!
Domáci prominenti
Brit Awards 2026
Brit Awards: Vražedný výstrih moderátorky, NECHUTNÝ útok na speváka a... TÁTO ošklbala vtáka?!
Zahraniční prominenti
Jaro Slávik v centre
Jaro Slávik v centre útokov v Dubaji: Musel OPUSTIŤ miesto, kde žije... MRAZIVÝ dôvod!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Toto robí banán s
Toto robí banán s vašou hladinou cukru v krvi
vysetrenie.sk
Exčlenka posádky luxusnej lode
Exčlenka posádky luxusnej lode otvorene: TÝMTO správaním ju cestujúci vytáčajú do vývrtky! Sexuálne návrhy sú len začiatok
Zaujímavosti
Praktická lekárka otvorene: Doplnky
Praktická lekárka otvorene: Doplnky stravy sú vo väčšine prípadov zbytočnosť! TOTO je jediná vec, ktorú naozaj potrebujete
Zaujímavosti
Odkrojíte pleseň a zvyšok
Odkrojíte pleseň a zvyšok chleba zjete? Odborníci varujú: Robíte OBROVSKÚ CHYBU, ktorá vás môže vyjsť draho!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce
Ťažký rozvod aj hroziaca
Ťažký rozvod aj hroziaca rakovina: Miška z MasterChefa prešla skúškami, dnes pomáha druhým
feminity.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slovenská firma predstavuje nový hit: Zamiluje si ho každá žena
plnielanu.sk

Ekonomika

Stellantis po fiasku s elektromobilmi plánuje radikálne zmeny: Čo to znamená pre trnavskú automobilku?
Stellantis po fiasku s elektromobilmi plánuje radikálne zmeny: Čo to znamená pre trnavskú automobilku?
Štát spúšťa predaj nových dlhopisov pre ľudí: Aké sú ich úskalia a koľko môžete zarobiť? (kalkulačka)
Štát spúšťa predaj nových dlhopisov pre ľudí: Aké sú ich úskalia a koľko môžete zarobiť? (kalkulačka)
Útok Izraela a USA na Irán: Čaká Slovensko nová vlna zdražovania?
Útok Izraela a USA na Irán: Čaká Slovensko nová vlna zdražovania?
Test pre vaše mozgové bunky: Uhádnete najznámejšie značky sveta zo zašifrovaného odkazu? (kvíz)
Test pre vaše mozgové bunky: Uhádnete najznámejšie značky sveta zo zašifrovaného odkazu? (kvíz)

Šport

Neuveriteľný úspech! Mladá Slovenka je majsterkou sveta po absolútnej demontáži súperiek
Neuveriteľný úspech! Mladá Slovenka je majsterkou sveta po absolútnej demontáži súperiek
Biatlon
VIDEO Fanúšikovia ho poznajú zo Slovana: Netypický incident, po ktorom to poriadne vrelo
VIDEO Fanúšikovia ho poznajú zo Slovana: Netypický incident, po ktorom to poriadne vrelo
Európa
Veľká dráma v Bratislave: Súboj Slovana s Popradom rozhodli až nájazdy
Veľká dráma v Bratislave: Súboj Slovana s Popradom rozhodli až nájazdy
Tipsport liga
Arsenal FC – Chelsea FC: Online prenos zo šlágra 28. kola Premier League
Arsenal FC – Chelsea FC: Online prenos zo šlágra 28. kola Premier League
Premier League

Auto-moto

TEST: Mini JCW - žltý čmeliak bzučí, vrčí, kúše, letí
TEST: Mini JCW - žltý čmeliak bzučí, vrčí, kúše, letí
Klasické testy
Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Ekonomika
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Novinky
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Doprava

Kariéra a motivácia

Pracovný horoskop na marec: Koho čaká vyčerpanie a kto by mal zmeniť prácu?
Pracovný horoskop na marec: Koho čaká vyčerpanie a kto by mal zmeniť prácu?
KarieraInfo.sk
Nerobte tieto chyby: Prečo sa vám nedarí šetriť a ako to konečne zmeniť
Nerobte tieto chyby: Prečo sa vám nedarí šetriť a ako to konečne zmeniť
Rady, tipy a triky
Generačné zemetrasenie v kanceláriách: Prečo Gen Z v roku 2026 prepisuje pravidlá a čo na to Boomers?
Generačné zemetrasenie v kanceláriách: Prečo Gen Z v roku 2026 prepisuje pravidlá a čo na to Boomers?
Prostredie práce
Neznášate small talk? Zistite, ako robiť networking ako introvert
Neznášate small talk? Zistite, ako robiť networking ako introvert
Kariérny rast

Varenie a recepty

Poctivá chrenová omáčka – rýchly a jednoduchý recept.
Poctivá chrenová omáčka – rýchly a jednoduchý recept.
Prepichovať alebo nie? Pri klobásach a jaterniciach platia v rúre opačné pravidlá.
Prepichovať alebo nie? Pri klobásach a jaterniciach platia v rúre opačné pravidlá.
Domáca čokoládová granola len z pár surovín
Domáca čokoládová granola len z pár surovín
Chuťovky
Čo pripraviť z kuracích pŕs? Rýchle recepty, ktoré neomrzia
Čo pripraviť z kuracích pŕs? Rýchle recepty, ktoré neomrzia
Výber receptov

Technológie

Takto funguje smishing z pohľadu hackerov, ktorí sa ti snažia vybieliť účet. Od nákupu databáz po zachytenie SMS 2FA kódu
Takto funguje smishing z pohľadu hackerov, ktorí sa ti snažia vybieliť účet. Od nákupu databáz po zachytenie SMS 2FA kódu
Bezpečnosť
Malvér SURXRAT zasiahol Android ekosystém a útočí z viacerých frontov: Ak sa ti dostane do mobilu, len tak ľahko ho neodstrániš
Malvér SURXRAT zasiahol Android ekosystém a útočí z viacerých frontov: Ak sa ti dostane do mobilu, len tak ľahko ho neodstrániš
Bezpečnosť
Kde v Európe nájdeme najstarších ľudí? Dáta poukazujú na prehlbujúcu sa priepasť medzi regiónmi
Kde v Európe nájdeme najstarších ľudí? Dáta poukazujú na prehlbujúcu sa priepasť medzi regiónmi
Veda a výskum
Masívny únik alebo len pokus o hack? Slávny futbalový klub rieši kyberútok, fanúšikov vyzýva na ostražitosť pred phishingom
Masívny únik alebo len pokus o hack? Slávny futbalový klub rieši kyberútok, fanúšikov vyzýva na ostražitosť pred phishingom
Bezpečnosť

Bývanie

Tieto domácnosti si starnutie vážia a rozbité veci ešte opravujú. Štýlu wabi-sabi podľahol už aj Kanye West
Tieto domácnosti si starnutie vážia a rozbité veci ešte opravujú. Štýlu wabi-sabi podľahol už aj Kanye West
Už od začiatku chceli, aby bol nadčasový. Byt pôsobí jednoducho, no uspokojil by aj náročné požiadavky
Už od začiatku chceli, aby bol nadčasový. Byt pôsobí jednoducho, no uspokojil by aj náročné požiadavky
VIDEO: Stačila čiastočná premena a atmosféra v dome vo Vrakuni je úplne iná! Po 2 mesiacoch majú opäť perfektné priestory
VIDEO: Stačila čiastočná premena a atmosféra v dome vo Vrakuni je úplne iná! Po 2 mesiacoch majú opäť perfektné priestory
Zatepľovacia sezóna sa blíži. Čo nepodceniť?
Zatepľovacia sezóna sa blíži. Čo nepodceniť?

Pre kutilov

Záhony bez rýľovania? Ako pripraviť pôdu na jar bez zbytočnej námahy
Záhony bez rýľovania? Ako pripraviť pôdu na jar bez zbytočnej námahy
Záhrada
Už žiadne čakanie na zovretie vody! S týmto postupom pripravíte dokonalé vajcia nasucho
Už žiadne čakanie na zovretie vody! S týmto postupom pripravíte dokonalé vajcia nasucho
Recepty
Lahodná cesnaková nátierka bez nepríjemného dychu? Takto si ju pripravíte do pár minút
Lahodná cesnaková nátierka bez nepríjemného dychu? Takto si ju pripravíte do pár minút
Recepty
Rodičia vyrobili dcére unikátnu posteľ so šmýkačkou a hojdačkou
Rodičia vyrobili dcére unikátnu posteľ so šmýkačkou a hojdačkou
Nábytok

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Toto znamenie čaká do leta osudová správa: Život sa mu otočí
Partnerské vzťahy
Toto znamenie čaká do leta osudová správa: Život sa mu otočí
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Stav ropnej núdze a
Domáce
Stav ropnej núdze a obrovská neistota: Slovákov trápi situácia s palivami! Pripravme sa na zdražovanie
Televízny ŠOK uprostred vojny
Zahraničné
Televízny ŠOK uprostred vojny v Iráne: Moderátor sa rozplakal pred kamerami, keď oznamoval smrť vodcu!
Prvé lastovičky diplomacie po
Zahraničné
Prvé lastovičky diplomacie po hororovom víkende v Iráne: Trumpa požiadali o rokovanie, TOTO je jeho reakcia
Irán podniká odvetnú akciu
Zahraničné
Irán podniká odvetnú akciu za sobotné bombardovanie: Raketový úder a 8 mŕtvi ľudia v Izraeli!

Ďalšie zo Zoznamu