Iránski lídri hromadne prichádzajú o život: Bombardovanie neprežil exprezident Ahmadínežád!

TEHERÁN - Pri leteckom útoku na Teherán bol zabitý bývalý iránsky prezident Mahmúd Ahmadínežád, napísala dnes agentúra DPA s odvolaním sa iránsku polooficiálnu agentúru ILNA. Ahmadínežád, ktorý v minulosti okrem iného popieral holokaust a predpovedal skoré zničenie Izraela, bol prezidentom blízkovýchodnej krajiny v rokoch 2005 až 2013.
Bývalý prezident bol podľa agentúry ILNA „zabitý spolu so svojou ochrankou pri raketovom útoku sionistického režimu a Spojených štátov“ vo svojom dome vo východnom Teheráne. Ahmadínežád bol prezidentom Iránu dve funkčné obdobia od roku 2005 do roku 2013.
Bol známy svojimi kritickými výrokmi voči Západu a Izraelu
Ahmadínežád bol známy svojimi kritickými výrokmi voči Západu a najmä Izraelu. V roku 2005 vyhlásil, že Izrael je odsúdený na „vymazanie z mapy“. Opakovane tiež označoval holokaust za mýtus. Jeho jadrová politika viedla k početným medzinárodným sankciám a následne i k hospodárskej kríze. V roku 2009 vypukli celoštátne protesty proti Ahmadínežádovmu spornému znovuzvoleniu. Reakcia vlády vtedy viedla k desiatkam mŕtvych a tisíckam zatknutých.