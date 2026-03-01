Nedeľa1. marec 2026, meniny má Albín, zajtra Anežka

Zlodeji majú v obchodoch novú a lákavú korisť: Ide pritom o bežnú potravinu, musia ju zamykať do krabičiek!

Ilustračné foto
LONDÝN - V britských supermarketoch začal miznúť vybraný tovar. Niektorí zákazníci si dokonca bez platenia odnášali predovšetkým čokoládky. Reč je najmä o obchodoch spoločností Tesco či Co-op, ktoré z tohto dôvodu pristúpili k neobvyklému opatreniu. Vybrané sladkosti začali zamykať do plastových, priehľadných krabičiek. Sú odomykateľné len na požiadanie predajcov.

Na množiace sa prípady upozornil britský portál The Mirror

Ak si chce zákazník takýto tovar kúpiť, musí si privolať zamestnanca predajne. Ten krabicu odomkne a až následne si môže zákazník produkt odniesť k pokladni.

Organizovaný zločin má nový cieľ

Odborníci majú pre tento jav pomerne jednoduché vysvetlenie – v krajine sa podľa nich rýchlo rozrastá nelegálny obchod s čokoládou. Sladkosti sa tak stávajú atraktívnym artiklom pre organizované skupiny.

"Čokoláda je novým módnym slovom pre organizovaný zločin. Doteraz to boli žiletky, syr alebo káva. Tým hlavným, čo teraz zlodejov v supermarketoch zaujíma, je čokoláda," povedal majiteľ obchodov s potravinami Paul Cheema.

Išlo pritom o bežné produkty ako čokoládové tyčinky Cadbury Dairy Milk v hodnote asi len 2,60 libry. Sunita Aggarwalová, ktorá prevádzkuje dva obchody s potravinami v Leicesteri a Sheffielde, povedala: "Ľudia len tak prichádzajú a kradnú krabice a krabice čokolády. Vieme, že nelegálny obchod určite rastie. Ako maloobchodníci vieme, že sa to deje priamo pred našimi očami."

Polícia v Cambridgeshire pre BBC uviedla: "Čokoláda je jednou z mnohých cenných položiek, na ktoré sa zlodeji často zameriavajú, spolu s produktmi ako alkohol, mäso a káva. Krádeže v maloobchode majú skutočný a trvalý dopad – nielen na podniky, ale aj na zamestnancov, ktorí sa musia vyrovnávať so súvisiacim zneužívaním a zastrašovaním."

Viac o téme: ČokoládaObchodyPredajcoviaLondýnTescoPrevádzkyZamykanie
