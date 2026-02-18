Streda18. február 2026, meniny má Jaromír, Jaromíra, zajtra Vlasta

Výbuch v obchode s pyrotechnikou: Na východe Číny zomrelo 12 ľudí

PEKING - Výbuch a následný požiar v obchode so zábavnou pyrotechnikou dnes na východe Číny zabili 12 ľudí, napísala s odvolaním sa na štátnu televíziu CCTV agentúra AFP. Stalo sa tak deň po začiatku čínskeho lunárneho nového roka a tri dni po tom, čo si explózia v rovnakom type obchodu vyžiadala najmenej osem životov.

Incident sa stal okolo 14.00 h miestneho času (7.00 h SEČ) v dedine Čeng-ťi, ktorá sa nachádza v provincii Chu-pej. Príčinu požiaru, ktorý sa podľa CCTV rozšíril na asi 50 metrov štvorcových, úrady vyšetrujú. Ministerstvo pre zvládanie mimoriadnych situácií nariadilo podnikom vyrábajúcim zábavnú pyrotechniku, aby posilnili dohľad a vykonali kompletnú inšpekciu rizík. Občanov tiež varovalo, aby pyrotechniku neskúšali a aby nefajčili v blízkosti obchodov.

Podobné nehody sa kvôli nízkym bezpečnostným štandardom v Číne dejú často. Napríklad v nedeľu v dedine vo východočínskej provincii Ťiang-su tiež vybuchol a začal horieť obchod s pyrotechnikou, zomrelo kvôli tomu osem ľudí a dvaja ďalší ľudia utrpeli zranenia. Odpaľovanie petárd v súvislosti s lunárnym Novým rokom je v Číne tradíciou, ohňostroje však v posledných rokoch na mnohých miestach zakázali, okrem iného kvôli znečisteniu ovzdušia. Niektoré obce však vlani zákaz zrušili.

