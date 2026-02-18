Rekordné odhalenia a tisíce kontrol! Finančná správa zverejnila závratnú SUMU, najväčšie nálezy boli kvôli DPH

BRATISLAVA - Výsledky daňových kontrol za rok 2025 potvrdzujú intenzívnu kontrolnú aktivitu Finančnej správy Slovenskej republiky, ako aj významné finančné dopady zistených porušení daňových povinností. Daňoví kontrolóri preverili viac než 10-tisíc daňových subjektov naprieč všetkými kategóriami daní, pričom najvýznamnejšie nedostatky identifikovali v oblasti dane z pridanej hodnoty.
„Rok 2025 ukázal, že dôsledné kontroly sú kľúčové pre ochranu verejných financií. Našou úlohou je zabezpečiť férové podmienky pre všetkých daňovníkov a eliminovať praktiky, ktoré narúšajú rovnosť na trhu,“ uviedol prezident finančnej správy Jozef Kiss.
V priebehu roka bolo iniciovaných 8 177 kontrol DPH, 903 kontrol dane z príjmov právnických osôb, 1 068 kontrol dane z príjmov fyzických osôb, 45 kontrol dane zo závislej činnosti a 93 kontrol dane vyberanej zrážkou.
Celkovo kontrolné aktivity odhalili zistenia v hodnote presahujúcej 270 miliónov eur. Najvyššie nálezy vznikli v oblasti DPH, kde zistenia dosiahli takmer 198 miliónov eur. Pri dani z príjmov právnických osôb predstavovali nálezy viac ako 86 miliónov eur a pri dani z príjmov fyzických osôb takmer 16 miliónov eur.
Najvyšší nález mal cez 21 miliónov eur
Najvyšší individuálny nález prekročil 9 miliónov eur. Kontrola odhalila, že deklarované obchodné transakcie neboli podložené skutočným pohybom tovaru. Nebola preukázaná jeho fyzická existencia ani na strane zahraničných dodávateľov, ani na strane odberateľov. Ide o typický príklad fiktívnych obchodov, ktoré patria medzi najzávažnejšie formy podvodného konania pri DPH.
Významné zistenia priniesli aj kontroly transferového oceňovania. Práve v tejto oblasti vznikol najvyšší nález roka, keď bolo daňovému subjektu upravené daňové zaťaženie o viac než 21 miliónov eur v dôsledku rozdielov medzi deklarovanými a trhovými cenami v kontrolovaných transakciách.
Kontroly dane z príjmov právnických a fyzických osôb odhalili neoprávnené uplatňovanie výdavkov, nepreukázané náklady či účelové presuny podielov na zisku. V oblasti dane zo závislej činnosti sa opakovane potvrdil problém nezrazených a neodvedených preddavkov na daň.
Výsledky za rok 2025 ukazujú, že finančná správa sa zameriava na oblasti s najvyšším rizikom daňových únikov a jej kontrolná činnosť má významný finančný aj preventívny efekt. Zistenia zároveň potvrdzujú potrebu transparentného účtovníctva, dôslednej evidencie a dodržiavania daňových povinností zo strany podnikateľských subjektov.