Z bojnickej zoo prišla smutná správa: Jedno z mláďat zastrelenej medvedice to nezvládlo!

BOJNICE - Z bojnickej zoologickej záhrady prišla smutná správa. Jedno z troch mláďat, ktorých sa ujali potom, ako im bola v nedeľu zastrelená matka, neprežilo.
Napriek hospitalizácii, intenzívnej terapii a asistovanému kŕmeniu sa stav malého samčeka medveďa hnedého postupne zhoršoval. Zoologická záhrada vysvetlila, že veterinárne vyšetrenia potvrdili ťažký obojstranný zápal pľúc a jeho metabolizmus prestal správne fungovať. "Napriek maximálnemu úsiliu nášho tímu sa jeho stav nepodarilo stabilizovať," uviedli.
Po dôkladnom zhodnotení zdravotného stavu a s cieľom zabrániť ďalšiemu utrpeniu museli pristúpiť k najťažšiemu rozhodnutiu – eutanázii. "Takéto chvíle sú pre nás vždy mimoriadne bolestivé. Robíme všetko, čo je v našich silách, no nie vždy sa príbeh skončí tak, ako by sme si želali," uviedli.
Dobrou správou je, že dve samičky sú momentálne stabilizované. Postupne sa rozbehli s prijímaním mlieka, darí sa im lepšie sať a každým dňom priberajú ďalšie gramy. "Ich stav budeme naďalej veľmi pozorne sledovať. Ďakujeme za vašu podporu, pochopenie a tiché držanie palcov v týchto náročných dňoch," uviedli.
Pomôcť môžete aj vy
Zoologická výhrada informovala, že mnohí ľudia sa zaujímali o to, ako by mohli mláďatám pomôcť. "Ako už viete, prijali sme medvieďatá, o ktoré sa teraz každodenne stará náš tím. Starostlivosť o ne znamená veterinárne vyšetrenia, kvalitnú výživu, úpravu prostredia, množstvo odborného dohľadu a 24 hodinovú intenzívnu starostlivosť," uviedla zoo.
Pripravili preto medvediu podpornú vstupenku - MEDVEDÍ VSTUP. Je určená predovšetkým ako podpora starostlivosti o medvieďatá. Nemusíte ju využiť – jej zakúpením ich podporujete automaticky. Zároveň ide o plnohodnotnú vstupenku do Nzoo Bojnice platnú 365 dní od zakúpenia. "Ak sa rozhodnete prísť, budeme sa tešiť. Ak nie, aj tak pomôžete," dodala zoo.