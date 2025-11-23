Beyoncé na F1 všetkých odrovnala: Prsia v hlavnej úlohe!

LAS VEGAS - Do očí jej nepozeral nikto! A to nielen preto, že na nich mala slnečné okuliare. Hviezdna speváčka Beyoncé (44) počas tohto víkendu zavítala na preteky F1, kde spôsobila značný rozruch. Mohol za to extrémne provokatívny outfit, v ktorom sa predviedla.
Oči mnohých nadšencov F1 smerovali v týchto dňoch do Las Vegas, kde sa konalo 22. podujatie seriálu MS F1. Z triumfu sa radoval Holanďan Max Verstappen, pre ktorého išlo o 6. víťazstvo v tejto sezóne.
Veľká cena má množstvo priaznivcov a fanúšikov aj medzi celebritami. Podľa medializovaných informácií si tieto preteky užili napríklad známy šéfkuchár Gordon Ramsay, supermodelka Naomi Campbell, herci Sam Worthington, Michael Douglas s manželkou Catherine Zeta-Jones alebo raper Travis Scott.
O poriadne veľký rozruch sa postaral hviezdny párik Jay-Z a Beyoncé. Nežná polovička tejto slávnej dvojice totiž mala na sebe outfit, vďaka ktorému ju jednoducho nešlo prehliadnuť. Beyoncé si obliekla na mieru ušitý kožený overal od Louis Vuitton, ktorý bol na zips. Ten si speváčka v istom momente provokatívne rozopla a ľuďom sa tak naskytol pohľad na jej bujné prednosti.
