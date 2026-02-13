Na premiéru už len v negližé: Hailey Bieber sa v Austrálii ukázala takmer úplne nahá!

SYDNEY - Kto na premiéru nového filmu nevytiahol priesvitnú čipku, akoby neexistoval! V poslednom čase to vyzerá, akoby práve táto veta bola heslom Hollywoodu. Čierna priesvitná čipka sa stala trendom, ktorému podľahli takmer všetky známe hviezdy. Hailey Bieber predviedla tú svoju na premiére filmu Búrlivé výšiny v Austrálii.
Hviezda módnych výstrelkov a beauty magnátka Hailey Bieber sa vo štvrtok večer objavila na premiére filmu Búrlivé výšiny v Sydney State Theatre v šokujúco priesvitnom outfite, ktorý sa okamžite stal terčom záujmu. Hailey Bieber sa rozhodla pre čiernu čipkovanú róbu od Saint Laurent so vzorovaným priehľadným materiálom, ktorý takmer celý odhaľoval jej sexi postavu.
Pod šatami mala iba čiernu priesvitnú bielizeň, ktorá nenechávala veľký priestor pre fantáziu a presne preto sa o tom dnes hovorí ako o jednom z najodvážnejších momentov na červenom koberci. Outfit dopĺňali zvonové rukávy s volánmi a dlhá rozšírená sukňa v gothic-romantickom spojení viktoriánskych prvkov s moderným "naked dress" trendom.
Hailey odolala pokušeniu preháňať to s doplnkami. Namiesto toho sa spoľahla na minimalistické čierne sandále Saint Laurent, ľahký makeup s ružovými líčkami a perami a svoj nový, mierne rozcuchaný účes bob. Hailey už roky balansuje medzi minimalizmom a odvážnym glamour štýlom. Tento look spojil oboje: jednoduchý strih, ale maximálny efekt.
A prečo sa vlastne objavila na austrálskej premiére? Hailey nie je obsadená v samotnom filme, no na červenom koberci sa objavila hlavne preto, že v Austrálii práve rozširuje svoje beauty impérium Rhode Beauty. A sledovanú premiéru využila ako doplnkovú platformu na to, aby sa o nej znova všade hovorilo. Tomu sa hovorí obrovský marketingový dopad s minimálnym úsilím!
