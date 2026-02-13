Ničivý oheň neďaleko Budapešti! V plameňoch zahynuli tri osoby: Na mieste zasahovali desiatky záchranárov

BUDAPEŠŤ - Najmenej tri osoby zahynuli a vyše 20 ľudí utrpelo zranenia po tom, čo v piatok nadránom vypukol v budove neďaleko Budapešti požiar, uviedli tamojšie úrady. Informuje o tom agentúra AP.
Požiar v meste Budakeszi, asi osem kilometrov západne od maďarskej metropoly, zachvátil v skorých ranných hodinách dvojposchodovú budovu. Podľa maďarského úradu pre riadenie katastrof sa hasičom z hlavného mesta už podarilo požiar uhasiť.
Na miesto vyslali vyše 40 záchranárov a 18 pohotovostných vozidiel. Hasiči vytiahli z budovy niekoľko preživších a tri plynové fľaše. Pod zrútenou strechou budovy našli telá dvoch mužov a jednej ženy, uviedol hovorca úradu. Záchranári ošetrili 22 ľudí vrátane štyroch osôb, ktorých zranenia boli život ohrozujúce. Zranených previezli do ôsmich nemocníc v Budapešti, kde podstúpili vyšetrenia.