Orbán pokračuje v turné: Predvolebné prejavy a výzvy k účasti voličov

BUDAPEŠŤ - Predseda maďarskej vlády a šéf strany Fidesz Viktor Orbán pokračoval v stredu v celoštátnom predvolebnom turné v meste Dunaújváros, 80 kilometrov južne od Budapešti. Informuje o tom server 24.hu.
Orbán v prejave na námestí opakovane varoval pred nebezpečenstvom vojny, kritizoval Ukrajinu, hovoril o podpore rodín, snažil sa však aj presvedčiť mladých ľudí, aby 12. apríla išli voliť Fidesz. Premiér v pondelok vystupoval v Kaposvári a v utorok v Egri. Publikum podľa servera ani v jednom z týchto miest nesmelo klásť Orbánovi otázky a v Kaposvári vysvitlo, že organizátori do istej miery regulovali aj účasť na zhromaždení.
„Čakáme na každého, komu záleží na mieri a bezpečnosti Maďarska,“ napísal Orbán v príspevku, v ktorom avizoval prejavy na námestiach miest Kaposvár, Eger, Dunaújváros, Szentendre, Miškovec a Hódmezővásárhely.
Server szeretlekmagyarorszag.hu pripomenul, že pred parlamentnými voľbami v roku 2022 boli kampane premiéra organizované výhradne v uzavretom kruhu pred pozvanými hosťami. Takisto to bolo aj pri jeho doterajších výjazdoch pred parlamentnými voľbami 2026. Dôvodom tohto celoštátneho turné s verejnými vystúpeniami môže podľa servera byť aj to, že aj premiér nedávno priznal, že v Budapešti a vo veľkých mestách sa Fideszu nedarí veľmi dobre.