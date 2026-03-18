Stačilo málo: Modžtaba Chameneí len o vlások unikol smrti! Pomohla mu prechádzka po záhrade

TEHERÁN - Nový iránsky duchovný vodca mal byť cieľom raketového útoku. Podľa uniknutých informácií ho zachránila obyčajná prechádzka.
O živote rozhodol náhodný krok
Len niekoľko sekúnd delilo Modžtabu Chameneího od smrti. Nový najvyšší duchovný vodca Iránu sa stal cieľom raketového útoku, ktorý zasiahol komplex v Teheráne. Prežil iba preto, že v rozhodujúcej chvíli nebol v budove.
Ako vyplýva zo zvukového záznamu, ktorý získal denník The Telegraph, Chameneí sa krátko pred dopadom rakiet vybral do záhrady. Útok prišiel o 9:32 miestneho času 28. februára.
Útok, ktorý zasiahol celé vedenie
Z rovnakého úderu, ktorého cieľom bol aj Modžtaba, nevyviazli všetci. Pri útoku zahynul jeho otec Alí Chameneí, dlhoročný najvyšší duchovný vodca Iránu, spolu s ďalšími predstaviteľmi režimu.
Priebeh udalostí priblížil šéf protokolu Mazáher Hosejní. Svoje svedectvo predniesol 12. marca na uzavretom stretnutí s vysokými duchovnými a veliteľmi Revolučných gárd v teheránskej štvrti Kolhak, píše The Telegraph.
Rakety zasiahli viacero miest naraz
Podľa Hosejního dopadli na komplex tri rakety. Jedna prenikla do podlažia, kde býval Modžtabov švagor Misbah al-Hudá Bákirí Kání. „Úder mu rozpolil hlavu,“ opísal situáciu.
Zasiahnutá bola aj časť budovy, v ktorej žil Chameneího brat Mostafa so svojou manželkou.
Osudná chvíľa: manželka neprežila
Hosejní vo výpovedi opisuje, že Modžtaba opustil budovu krátko pred zásahom. „Bola to Božia vôľa, že vyšiel na dvor a chcel sa vrátiť. Keď rakety zasiahli objekt, bol vonku. Jeho manželka zomrela okamžite,“ zaznelo na nahrávke.
Brutálne následky výbuchu
Pri útoku zahynul aj Mohammad Šírází, ktorý viedol vojenskú kanceláriu a bol považovaný za kľúčového spojenca medzi armádou a vedením krajiny. Podľa Hosejního bolo jeho telo roztrhané tak, že ho bolo možné identifikovať len podľa zvyškov.
Údery podľa jeho slov zasiahli viaceré časti areálu naraz. Cieľom malo byť zlikvidovať rodinu Alího Chameneího a znemožniť akékoľvek nástupníctvo.
Mlčanie rodiny vyvoláva otázky
The Telegraph upozorňuje, že od konca februára sa na verejnosti neobjavili žiadne ďalšie deti Alího Chameneího. Nezverejnili ani tradičné vyhlásenia či podporu po nástupe Modžtabu do funkcie.
Samotný nový vodca sa po zvolení taktiež neukázal na verejnosti. Jediným prejavom bola písomná správa prečítaná v štátnej televízii.
Podozrenia z vážnych zranení
Neprítomnosť Chameneího na verejnosti vyvoláva špekulácie o jeho zdravotnom stave. Objavujú sa dohady, že pri útoku utrpel zranenia, ktoré sú vážnejšie, než oficiálne priznávajú iránske úrady.