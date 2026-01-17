Hviezda (21) Stranger Things NA OSTRO: Za vytŕčajúce bradavky sa nehanbí! FOTO

LOS ANGELES - Tá má odvahu! Slávna herečka sa predviedla hore bez. Za vytŕčajúce bradavky sa nehanbí!
Iba 21-ročná Millie Bobby Brown je svetovou hviezdou, ktorú pozná už snáď každý. A to vďaka seriálovému megahitu Stranger Things. Počin si získal úspech naprieč generáciami a hlavná hrdinka podala dychvyrážajúce výkony. Ako išiel čas, tak Millie zoženštela a dnes je z nej taká kočka, že ju na ulici nikto nepriehľadne.
Okrem toho, že sa môže pýšiť pracovnými úspechmi, fungujúcim manželstvom s Jakeom Bongiovim je aj hrdou maminou. S manželom si v auguste adoptovali dievčatko. „Toto leto sme privítali našu milovanú dcérku prostredníctvom adopcie. Sme nesmierne nadšení, že sa môžeme vydať na túto krásnu ďalšiu etapu rodičovstva v pokoji a súkromí. A zrazu sme traja. S láskou, Millie a Jake Bongiovi,“ napísala herečka v tom čase v príspevku na sociálnej sieti Instagram.
Aj napriek mamičkovským povinnostiam vyzerá Millie skvele. Dôkazom toho je aj jej najnovšia fotografia, ktorou sa pochválila na Instagrame. V domácom oblečení nepredviedla len svoju dokonalú figúru, ale i vytŕčajúce bradavky. Tá sa veruže nehanbí!