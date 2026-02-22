Nedeľa22. február 2026, meniny má Etela, zajtra Roman, Romana

Nemocničná loď stopnutá: Dánsko a Grónsko odmietli Trumpovu ponuku!

Americká nemocničná loď
Americká nemocničná loď (Zdroj: X/@NYGovCuomo)
TASR

KODAŇ – Dánsko a jeho autonómne územie Grónsko odmietli v nedeľu ponuku amerického prezidenta Donalda Trumpa na vyslanie vojenskej nemocničnej lode na arktický ostrov, ktorý chce šéf Bieleho domu získať pre Spojené štáty. Informovala o tom agentúra AFP.

Trump v sobotu uviedol, že posiela do Grónska „skvelú nemocničnú loď, ktorá sa postará o mnohých ľudí, ktorí sú chorí a o ktorých tam nie je postarané“. K odkazu na sociálnej sieti pripojil obrázok lode USNS Mercy, zjavne vygenerovaný umelou inteligenciou. „Je na ceste,“ doplnil, hoci nebolo jasné, či loď skutočne ku Grónsku odplávala.

„Z našej strany to bude ‚Nie, ďakujeme‘,“ reagoval na Facebooku grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen. „Máme systém verejného zdravotníctva, ktorý je pre občanov bezplatný,“ zdôraznil. Dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen pre verejnoprávnu televíziu DR podobne uviedol, že Grónčania majú zdravotnú starostlivosť, ktorú potrebujú. „Dostávajú ju buď v Grónsku, alebo v prípade potreby špecializovanej liečby v Dánsku,“ povedal.

Dánska premiérka Mette Frederiksenová návrh z Washingtonu priamo nespomenula, povedala však, že je „šťastná, že žije v krajine, kde je prístup k zdravotnej starostlivosti bezplatný a rovný pre všetkých, kde poistenie alebo bohatstvo neurčujú, či niekto dostane dôstojnú liečbu“. V deň, keď Trump zverejnil svoj návrh, dánske ozbrojené sily evakuovali z americkej ponorky pri grónskom hlavnom meste Nuuk člena posádky, ktorý potreboval urgentnú lekársku starostlivosť. Previezli ho do nemocnice v Nuuku, ďalšie podrobnosti však armáda neposkytla.

Trump od návratu do Bieleho domu pred rokom opakovane hrozil prevzatím kontroly nad Grónskom. Snahu získať tento ostrov odôvodňoval národnou bezpečnosťou Spojených štátov a údajnou prítomnosťou Číny a Ruska v oblasti. V januári od svojich vyhrážok upustil po tom, ako s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem oznámil vytvorenie rámca budúcej dohody týkajúcej sa Grónska a širšieho arktického regiónu.

