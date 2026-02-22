Nedeľa22. február 2026, meniny má Etela, zajtra Roman, Romana

HRÔZA pred škôlkou! Opitá vodička zrazila matku a jej dvoch synov: VIDEO Všetko zachytila kamera

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Repro foto X/Moon)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

TRENTON - V New Jersey sa odohrala dramatická a desivá scéna, keď matku s dvoma malými synmi priamo pred škôlkou zrazilo auto údajne vedené opitou vodičkou. Incident zachytila bezpečnostná kamera a zábery ukazujú moment, ktorý mohol skončiť tragicky.

K nešťastiu došlo minulý piatok popoludní okolo 15:00 h pred Bloom Academy v meste Freehold Township. Patrice Pisani práve vychádzala z budovy so svojimi dvoma chlapcami, keď sa k nim zrazu vyrútil sivý SUV. Na videu je vidieť, ako sa matka Pisani v poslednej sekunde snaží strhnúť jedného zo synov z dráhy auta. Vozidlo však následne narazí do stĺpu pri vchode a zadnou časťou zachytí jej mladšie dieťa, ktoré odhodí na zem. Koleso pritom podľa záberov prejde po jeho nohe.

SUV sa však nezastaví — pokračuje v pohybe a zrazí aj matku s druhým synom, pričom ich pritlačí k kovovému zábradliu. Z budovy okamžite vybiehajú dve ženy, aby pomohli zranenej rodine.

Vodička čelí vážnym obvineniam

Polícia identifikovala vodičku ako 68-ročnú Angelu Arrigo z Manalapanu, píšu noviny The Sun. Podľa vyjadrenia kapitána Josepha Winowského z Freehold Township Police bola žena v čase nehody pod vplyvom alkoholu. Arrigo čelí obvineniam z jazdy pod vplyvom, ublíženia na zdraví z nedbanlivosti a ohrozenia dieťaťa. Podľa Pisani si vodička prišla vyzdvihnúť iné dieťa zo škôlky.

Matka aj obaja chlapci boli okamžite prevezení do nemocnice. Našťastie ich stav nebol život ohrozujúci. Najmladší syn utrpel najťažšie zranenia - poranenie nohy a popáleniny od spodnej časti auta. Matka má poranenia krku a chrbta, starší syn vyviazol s ľahšími zraneniami. Rodina bola po ošetrení prepustená.

Škôlka vydala vyhlásenie, v ktorom vyjadrila ľútosť nad incidentom a zdôraznila, že bezpečnosť detí a rodičov je pre nich prioritou.

Viac o téme: NehodaRodinaŠkôlkaOpitá vodičkaNew Jersey
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO AKTUÁLNE Nehoda autobusu na
AKTUÁLNE Nehoda autobusu na východe: Hlásia zranených! Časť cesty je neprejazdná!
Domáce
FOTO Nehoda osobného automobilu v
Nehoda neďaleko Trenčína: Vozidlo zastavil až plot rodinného domu
Domáce
FOTO Nehoda osobného automobilu v
Nehoda v Bratislave: Vozidlo vyletelo až k rodinnému domu!
Domáce
FOTO MIMORIADNE Vážna nehoda na
MIMORIADNE Vážna nehoda na Liptove! Zrážka autobusu s kamiónom, jeden mŕtvy a desiatky zranených: Mrazivé FOTO
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Svet exotiky prilákal množstvo nadšencov akvaristiky a teraristiky
Svet exotiky prilákal množstvo nadšencov akvaristiky a teraristiky
Správy
Zajace a jarabice na poliach pri Oľdzi
Zajace a jarabice na poliach pri Oľdzi
Správy
Výstava 125 rokov stavby lodí v Komárne v STM-Múzeu dopravy
Výstava 125 rokov stavby lodí v Komárne v STM-Múzeu dopravy
Správy

Domáce správy

FOTO Robert Kaliňák
Nové bojové vozidlá zo Švédska : Musia byť v špeciálnych podmienkach!
Domáce
FOTO Výbuch v Žiline: Traja
Výbuch v Žiline: Traja zranení po explózii rodinného domu!
Domáce
Na Donovaloch budujú nový
Na Donovaloch budujú nový bikepark, plánujú aj jazero
dromedar.sk
Senica modernizuje budovu dobrovoľných hasičov: Rekonštrukcia prinesie veľkú úsporu energie
Senica modernizuje budovu dobrovoľných hasičov: Rekonštrukcia prinesie veľkú úsporu energie
Regióny

Zahraničné

HRÔZA pred škôlkou! Opitá
HRÔZA pred škôlkou! Opitá vodička zrazila matku a jej dvoch synov: VIDEO Všetko zachytila kamera
Zahraničné
V Česku sťahujú z
V Česku sťahujú z trhu známe liečivé prípravky: Doma v lekárničke ich má asi každý!
Zahraničné
aktualizované Rezidencia Donalda Trumpa na
Incident pri Trumpovom sídle: Agenti americkej tajnej služby zastrelili jednu osobu!
Zahraničné
aktualizované Viktor Orbán
Spor o ropu sa vyostruje! Maďarsko sa vyhráža EÚ: Chcú blokovať prijatie 20. balíka sankcií proti Rusku
Zahraničné

Prominenti

Heidi Janků
Českú speváčku (63) ZRADIL hriešny rozparok: Ups, TOTO malo ostať skryté!
Domáci prominenti
Brad Pitt na premiére
Brad Pitt svoju priateľku Ines veľmi neukazuje: Aha, ako im to pristalo po príchode do Grécka
Zahraniční prominenti
Czoborová vyráža dych aj
Czoborová vyráža dych aj pred 60-kou: VIDEO v bikinách... Cíti sa o polovicu mladšie!
Domáci prominenti
Sarah Haváčová
Prachařova partnerka POBÚRILA vyjadrením: Nemá pochopenie pre DEPRESIE, vadia jej aj BEZDETNÍ!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Matematika, z ktorej mrazí:
Matematika, z ktorej mrazí: Vedec vypočítal pravdepodobnosť, že Ježiš bol NÁHODA! Výsledok vám vyrazí dych
Zaujímavosti
Vedci určili NAJVYČERPÁVANEJŠIE obdobie
Vedci určili NAJVYČERPÁVANEJŠIE obdobie života: Práve v TOMTO veku nás únava láme najviac!
Zaujímavosti
Najdlhšia umelá rieka sveta:
Najdlhšia umelá rieka sveta: Veľký kanál slúžil ako internet staroveku
dromedar.sk
Mrazivé zistenie vedcov: Takmer
Mrazivé zistenie vedcov: Takmer POLOVICI prípadov RAKOVINY sa dalo predísť! Robíte TIETO CHYBY aj vy?
Zaujímavosti

Dobré správy

Preverte svoje vedomosti aj
Netradičný KVÍZ vám dá zabrať: Viete, čo má v ponuke známa slovenská značka?
Domáce
Muži by sa nemali
5 signálov, pri ktorých by mali muži spozornieť: Čo robiť, ak trápia aj vás?
Domáce
ZOH 2026 Slovensko sa
ZOH 2026 Slovensko sa postaralo o nečakané prekvapenie: ANKETA Vyberte najlepšieho hráča tímu!
sportky.sk
ZOH 2026 ANKETA Od
ZOH 2026 ANKETA Od Šťastného po Slafkovského: Kto je podľa vás najlepším slovenským hokejistom na ZOH?
sportky.sk

Ekonomika

Bojíte sa lietania? Toto sú najbezpečnejšie aerolinky sveta v roku 2026: Na čele je historická zmena!
Bojíte sa lietania? Toto sú najbezpečnejšie aerolinky sveta v roku 2026: Na čele je historická zmena!
Donovaly, Hybe či Červeník: Mosty na Slovensku sú v katastrofálnom stave. Pozrite sa, po čom denne jazdíte! (foto)
Donovaly, Hybe či Červeník: Mosty na Slovensku sú v katastrofálnom stave. Pozrite sa, po čom denne jazdíte! (foto)
Ste pozorný vodič? Otestujte sa, ako dobre poznáte značky na slovenských cestách! (kvíz)
Ste pozorný vodič? Otestujte sa, ako dobre poznáte značky na slovenských cestách! (kvíz)
Miliónová investícia do vzdelávania na východe Slovenska: Čo hovoríte na vynovené gymnázium v Michalovciach? (foto)
Miliónová investícia do vzdelávania na východe Slovenska: Čo hovoríte na vynovené gymnázium v Michalovciach? (foto)

Šport

ZOH 2026 Kanada – USA: Online prenos z finále olympijského hokejového turnaja
ZOH 2026 Kanada – USA: Online prenos z finále olympijského hokejového turnaja
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Országh o zlomovom momente, ktorý rozhodol: Nikdy nekritizujem hráčov v médiách
ZOH 2026 Országh o zlomovom momente, ktorý rozhodol: Nikdy nekritizujem hráčov v médiách
Slováci na ZOH 2026
MFK Ružomberok – ŠK Slovan Bratislava: Online prenos z 21. kola Niké ligy
MFK Ružomberok – ŠK Slovan Bratislava: Online prenos z 21. kola Niké ligy
Niké liga
ZOH 2026 Juraj Slafkovský neskrýval emócie: Zopakoval trpké slová, ktoré vyslovil Demitra
ZOH 2026 Juraj Slafkovský neskrýval emócie: Zopakoval trpké slová, ktoré vyslovil Demitra
Hokej na ZOH 2026

Auto-moto

Audi RS5 je odteraz plug-in hybrid, má nahradiť aj RS4
Audi RS5 je odteraz plug-in hybrid, má nahradiť aj RS4
Novinky
FOTO: Nové GLB od Mercedesu dorazilo na Slovensko: tento detail môže prekvapiť
FOTO: Nové GLB od Mercedesu dorazilo na Slovensko: tento detail môže prekvapiť
Novinky
Boj veľkých kombi sa práve začal: nová K4 Sportswagon proti Octavii Combi Extra
Boj veľkých kombi sa práve začal: nová K4 Sportswagon proti Octavii Combi Extra
Tipy a triky
FOTO + VIDEO: Nuda v aute? Škoda má riešenie: Tetris!
FOTO + VIDEO: Nuda v aute? Škoda má riešenie: Tetris!
Novinky

Kariéra a motivácia

Zmysluplná práca alebo vysoký plat? Pravda, ktorú vám o kariére nikto nepovedal
Zmysluplná práca alebo vysoký plat? Pravda, ktorú vám o kariére nikto nepovedal
Motivácia a produktivita
Imposter syndróm: Prečo o sebe pochybujú aj úspešní a ako z toho von
Imposter syndróm: Prečo o sebe pochybujú aj úspešní a ako z toho von
Motivácia a produktivita
Príležitosti v neznámom: Prečo riskovanie môže byť najlepším krokom vo vašej kariére
Príležitosti v neznámom: Prečo riskovanie môže byť najlepším krokom vo vašej kariére
Motivácia a inšpirácia
Pracujete vo výrobe? Takto môžete posunúť svoju kariéru a zvýšiť si príjem
Pracujete vo výrobe? Takto môžete posunúť svoju kariéru a zvýšiť si príjem
Prostredie práce

Varenie a recepty

Už žiadna suchá bábovka. Vďaka tvarohu bude dokonale jemná.
Už žiadna suchá bábovka. Vďaka tvarohu bude dokonale jemná.
Neodolateľne vláčny a plný chuti: Trojfarebný koláč s citrónovo-punčovou arómou.
Neodolateľne vláčny a plný chuti: Trojfarebný koláč s citrónovo-punčovou arómou.
Rýchla drožďová polievka: Zabudnutá klasika, zahreje aj zasýti
Rýchla drožďová polievka: Zabudnutá klasika, zahreje aj zasýti
Výber receptov
Závin z jogurtového cesta: Krehký, vláčny a bez naťahovania
Závin z jogurtového cesta: Krehký, vláčny a bez naťahovania
Výber receptov

Technológie

Trump chce zverejniť vládne spisy o UFO a mimozemšťanoch. USA pripravujú odtajnenie citlivých dokumentov
Trump chce zverejniť vládne spisy o UFO a mimozemšťanoch. USA pripravujú odtajnenie citlivých dokumentov
Bulvár
Prečo vyhynuli hobiti z indonézskeho ostrova Flores? Nová štúdia ukazuje, že ich zdecimovali drsné podmienky
Prečo vyhynuli hobiti z indonézskeho ostrova Flores? Nová štúdia ukazuje, že ich zdecimovali drsné podmienky
História
Možno nie sme sami. Vesmír môže prekypovať inteligentnými bytosťami, tvrdí nový výskum
Možno nie sme sami. Vesmír môže prekypovať inteligentnými bytosťami, tvrdí nový výskum
Veda a výskum
Zvrátený Jeffrey Epstein debatoval s vedcom o „probléme“ preľudnenia planéty. Jeho predstava riešenia naháňa strach
Zvrátený Jeffrey Epstein debatoval s vedcom o „probléme“ preľudnenia planéty. Jeho predstava riešenia naháňa strach
Bulvár

Bývanie

Žiadne úchytky neboli dosť veselé, no vynašli sa. Malý byt zariadili tak dobre, že v ňom zostal priestor aj súkromie
Žiadne úchytky neboli dosť veselé, no vynašli sa. Malý byt zariadili tak dobre, že v ňom zostal priestor aj súkromie
Prežil dve storočia a sľubuje pokoj a pomalý domov. Čo je japandi štýl a prečo má stále zmysel po ňom siahnuť?
Prežil dve storočia a sľubuje pokoj a pomalý domov. Čo je japandi štýl a prečo má stále zmysel po ňom siahnuť?
To najlepšie mal už za sebou a ešte aj obsahoval azbest. Na pohľad nenápadné bývanie by dnes splnilo aj vysoké štandardy
To najlepšie mal už za sebou a ešte aj obsahoval azbest. Na pohľad nenápadné bývanie by dnes splnilo aj vysoké štandardy
7 dizajnérskych tipov, ako urobíte vašu obývačku útulnejšou aj s malými zmenami. Čo dokáže urobiť rozdiel?
7 dizajnérskych tipov, ako urobíte vašu obývačku útulnejšou aj s malými zmenami. Čo dokáže urobiť rozdiel?

Pre kutilov

Patria semienka do chladničky? Prečo je studený šok kľúčom k bohatej úrode
Patria semienka do chladničky? Prečo je studený šok kľúčom k bohatej úrode
Záhrada
Rebríček náročnosti pestovania priesad: Ktoré druhy zeleniny zvládne začiatočník a ktoré sú pre expertov?
Rebríček náročnosti pestovania priesad: Ktoré druhy zeleniny zvládne začiatočník a ktoré sú pre expertov?
Zelenina a ovocie
70 % domácností bojuje s týmto tichým nepriateľom. Zistite, ako ho zničiť skôr, než vám podlomí zdravie
70 % domácností bojuje s týmto tichým nepriateľom. Zistite, ako ho zničiť skôr, než vám podlomí zdravie
Stavba
Zabudnite na klasický substrát! Čo by mal vedieť o pestovaní orchideí každý začiatočník?
Zabudnite na klasický substrát! Čo by mal vedieť o pestovaní orchideí každý začiatočník?
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Pozor na tieto znamenia: Vo vzťahu vedia byť najtoxickejšie
Partnerské vzťahy
Pozor na tieto znamenia: Vo vzťahu vedia byť najtoxickejšie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
HRÔZA pred škôlkou! Opitá
Zahraničné
HRÔZA pred škôlkou! Opitá vodička zrazila matku a jej dvoch synov: VIDEO Všetko zachytila kamera
V Česku sťahujú z
Zahraničné
V Česku sťahujú z trhu známe liečivé prípravky: Doma v lekárničke ich má asi každý!
Rezidencia Donalda Trumpa na
Zahraničné
Incident pri Trumpovom sídle: Agenti americkej tajnej služby zastrelili jednu osobu!
Viktor Orbán
Zahraničné
Spor o ropu sa vyostruje! Maďarsko sa vyhráža EÚ: Chcú blokovať prijatie 20. balíka sankcií proti Rusku

Ďalšie zo Zoznamu