HRÔZA pred škôlkou! Opitá vodička zrazila matku a jej dvoch synov: VIDEO Všetko zachytila kamera

TRENTON - V New Jersey sa odohrala dramatická a desivá scéna, keď matku s dvoma malými synmi priamo pred škôlkou zrazilo auto údajne vedené opitou vodičkou. Incident zachytila bezpečnostná kamera a zábery ukazujú moment, ktorý mohol skončiť tragicky.
K nešťastiu došlo minulý piatok popoludní okolo 15:00 h pred Bloom Academy v meste Freehold Township. Patrice Pisani práve vychádzala z budovy so svojimi dvoma chlapcami, keď sa k nim zrazu vyrútil sivý SUV. Na videu je vidieť, ako sa matka Pisani v poslednej sekunde snaží strhnúť jedného zo synov z dráhy auta. Vozidlo však následne narazí do stĺpu pri vchode a zadnou časťou zachytí jej mladšie dieťa, ktoré odhodí na zem. Koleso pritom podľa záberov prejde po jeho nohe.
SUV sa však nezastaví — pokračuje v pohybe a zrazí aj matku s druhým synom, pričom ich pritlačí k kovovému zábradliu. Z budovy okamžite vybiehajú dve ženy, aby pomohli zranenej rodine.
Vodička čelí vážnym obvineniam
Polícia identifikovala vodičku ako 68-ročnú Angelu Arrigo z Manalapanu, píšu noviny The Sun. Podľa vyjadrenia kapitána Josepha Winowského z Freehold Township Police bola žena v čase nehody pod vplyvom alkoholu. Arrigo čelí obvineniam z jazdy pod vplyvom, ublíženia na zdraví z nedbanlivosti a ohrozenia dieťaťa. Podľa Pisani si vodička prišla vyzdvihnúť iné dieťa zo škôlky.
Matka aj obaja chlapci boli okamžite prevezení do nemocnice. Našťastie ich stav nebol život ohrozujúci. Najmladší syn utrpel najťažšie zranenia - poranenie nohy a popáleniny od spodnej časti auta. Matka má poranenia krku a chrbta, starší syn vyviazol s ľahšími zraneniami. Rodina bola po ošetrení prepustená.
Škôlka vydala vyhlásenie, v ktorom vyjadrila ľútosť nad incidentom a zdôraznila, že bezpečnosť detí a rodičov je pre nich prioritou.