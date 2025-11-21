Princezná Diana má novú voskovú figurínu: Oblečená je v ikonických šatách!

PARÍŽ - Grévinovo múzeum voskových figurín v Paríži vo štvrtok odhalilo svoju prvú figurínu zosnulej princeznej Diany, ktorá je oblečená v čiernych spoločenských šatách známych aj ako jej „revenge dress.“ Ako informuje TASR podľa agentúry AFP, figurína v životnej veľkosti je oblečená v čiernych priliehavých šatách s odhalenými ramenami - ide o model, ktorý si Diana obliekla na spoločenské podujatie v Serpentine Gallery v Londýne v roku 1994.
Bolo to v tú noc, keď jej vtedajší manžel princ Charles, teraz kráľ Karol III., v televíznom rozhovore priznal neveru s Camillou Parkerovou-Bowlesovou - svojou súčasnou manželkou a kráľovnou.
Dianinu figurínu v ikonických koktejlových šatách pre Grévinovo múzeum objednal jeho riaditeľ po tom, ako sa mu pred niekoľkými rokmi neveľmi pozdávala jej verzia vystavená v londýnskom múzeu Madame Tussaudovej.
Odhalenie figuríny sa uskutočnilo vo štvrtok pri príležitosti 30. výročia kontroverzného rozhovoru Diany pre reláciu Panorama spoločnosti BBC, ktorý podľa pozorovateľov poškodil reputáciu monarchie i kráľovnej. Niektorí návštevníci Grévinovho múzea v tejto súvislosti postrehli, že Diana je umiestnená ďaleko od figuríny svojho exmanžela a bývalej svokry kráľovnej Alžbety II.
Podľa francúzskej spisovateľky Christine Orbanovej, ktorá o osude princeznej napísala román Mademoiselle Spencer, sa Dianina figurína v čiernych šatách, s kabelkou a perlovým náhrdelníkom v múzeu objavila v pravý čas.
„Šaty sú veľmi významné, pretože symbolizujú jej oslobodenie – v kráľovskej rodine sa čierna nosí len na pohreboch a takáto sexi róba pre princeznú z Walesu je tiež výnimočná,“ objasnila spisovateľka. Dodala, že Diana sa „rozhodla obuť si topánky značky Louboutin a ísť do Serpentine Gallery, aby urobila dojem a aby ju fotografovali.“
Paríž mal v živote princeznej Diany tragické miesto: v roku 1997 tam zomrela pri autonehode v tuneli na nábreží rieky Seina, píše AFP. Miesto nehody doteraz láka jej obdivovateľov, ktorí pri neformálnych pamätníkoch nechávajú kvety a odkazy.
Grévinovo múzeum, ktoré bolo založené v 19. storočí, vystavuje vo svojich sálach figuríny politikov, umelcov a predstaviteľov popkultúry – a britskej kráľovskej rodiny. Diana je najnovším prírastkom do kolekcie, ktorá priláka ročne okolo 700.000 návštevníkov.
Kurátori múzea umiestnili Dianinu figurínu vedľa inej významnej kráľovskej postavy, ktorá tiež zomrela v Paríži – hoci o stáročia skôr: ide o popravenú poslednú francúzsku kráľovnú a manželku Ľudovíta XVI. Máriu Antoinettu.
