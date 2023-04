Sympatický český herec: Vyzerá ako neviniatko, ale... Nevera!

PRAHA - Jan Čenský je už dlhé roky ženatý. Pre ženy bol ale vždy magnetom a on netají, že sa za nimi rád obzrie. No zdá sa, že nezostalo len pri tom - v minulosti ho paparazzi pristihli pri bozkoch s inou ženou a jeho manželstvo sa otriasalo v základoch.

Jan Čenský sa narodil 1. mája 1961 v Prahe. Herectvo študoval na pražskom Štátnom konzervatóriu. Jeho spolužiakmi na Hudobno-dramatickom odbore boli napríklad Lukáš Vaculík a Ondřej Vetchý.

Herecké príležitosti dostával už počas štúdia a pre pracovnú vyťaženosť ukončil konzervatórium až v roku 1983. Po štúdiách pôsobil v Divadle pod Palmovkou, ale hosťoval aj v Národnom divadle v hrách Kráska a zvíře, Hrátky s čertem či Aristokrati.

Značnú popularitu dosiahol už v roku 1980 vďaka účinkovaniu v seriáli zo života študentov maturitného ročníka Zkoušky z dospělosti (1980) v réžii Jiřího Adamca. Seriál neskôr diváci prirovnávali k socialistickému Beverly Hills.

Veľký úspech mu priniesla aj rozprávka Princové jsou na draka (1980), v ktorej si zahral po boku krásnej princeznej v podaní Ivany Andrlovej. Snímku nakrútili pod taktovkou režiséra Jiřího Adamca v priebehu niekoľkých hodín. K rozprávke, ktorá patrí do zlatého fondu Českej televízie, zložili pesničky Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. Čenský, ktorý v nej stvárnil mladého Honzu, v príbehu spieva s Andrlovou obľúbenú pesničku „Dělání, dělání, všechny smutky zahání, dělání je lék." Na stránke YouTube má pieseň viac ako päť miliónov videní.

Medzi jeho známe filmové úlohy patrí aj postava Hynka v komédii Když rozvod, tak rozvod (1982), v ktorej si zahral po boku Vladimíra Menšíka či Veroniky Žilkovej. Popri divadelných postavách účinkoval v televíznych seriáloch ako Návštevníci (1983) či Dlouhá míle (1989) a samozrejme v rozprávkach ako napríklad O princezně, která ráčkovala (1986), O nejchytřejší princezne (1987), alebo Bylinková princezna (1990).

Na začiatku 90. rokov minulého storočia nastúpil do divadla Ta Fantastika, ale pokračoval aj v úlohách pred televíznymi kamerami, keď účinkoval v rozprávkach Anička s lískovými oříšky (1993), alebo Sen o krásné panne (1995). V tej druhej si postavu princeznej zahrala vtedy 19-ročná rodáčka z Bratislavy Mária Podhradská. Tá neskôr prezradila, že bozk od Čenského v rozprávke bol pre ňu jej prvým bozkom.

Čenský je známy aj zo seriálov z lekárskeho prostredia. Primára stomatologického oddelenia stvárnil v seriáli Život na zámku (1995) a ako lekára Davida Suchého možno Čenského vidieť v seriáli Ordinace v růžové zahradě, ktorý sa vysiela od roku 2005. V jednej z častí si zahral aj sám seba.

Účinkoval aj vo filmoch ako Léto s gentlemanem (2019), alebo Casting na lásku (2020).

Jan Čenský je ženatý a má syna. Jeho žena Dana ho často do spoločnosti nesprevádza a je akousi pani Colombovou. Na jeseň 2008 však novinárom z českého Blesku poskytla vyjadrenia po tom, čo bol jej muž nafotený pri bozkoch s istou kvetinárkou.

„Bolí to,” netajila v reakcii na manželovu neveru. „Bude trvať dlho, než opäť nájdeme úplnú pohodu a vzájomnú dôveru,” vyhlásila s tým, že ich vzťah dovtedy stál na pevných základoch. Hoci dúfala, že sa im podarí manželstvo udržať, na otázku, či Janovi odpustí, nemala jednoznačnú odpoveď: „Rozmyslím si to. Chce to čas.”

Samotný herec najprv tvrdil, že išlo len o priateľské objatie. Neskôr sa k téme nevery vyjadril takto: „Keď sa to stane, tak je to nešťastie, ale všetko sa dá vyriešiť, keď dvaja chcú. Bohužiaľ to ale nie je nič normálne.”