Mama Forresta Gumpa, herečka Sally Field: Kariérne úspechy tieni menej trblietavé súkromie

Sally Field (Zdroj: Paramount Pictures)

Sally Field sa narodila 6. novembra 1946. Jej mama Margaret Field aj nevlastný otec Jock Mahoney boli hercami, takže cesta herečky jej bola tak trochu predurčená. Herecká kariéra sa začala v seriáloch a filmovým debutom bol film Cesta na západ v roku 1967. Zlomom v jej kariére bol film Sybil z roku 1977, kde za úlohu psychicky narušeného dievčaťa získala cenu Emmy. V tom istom roku sa rýchlosťou blesku zaľúbila do Burta Reynoldsa, spolu si zahrali vo filmoch Poliš a bandita či Hooper. Vo vzťahu vydržali päť rokov.

Prvé ocenenie Oscara získala za film Norma Mae. Sociálno-kritická dráma, kde hrala textilnú robotníčku, jej priniesla tiež Zlatú palmu v Cannes a Zlatý glóbus. Druhého Oscara i Zlatý glóbus získala za film Miesta v srdci, v ktorom stvárnila ovdovenú farmárku. Nominácie na Zlatý glóbus sa týkali aj filmov Murphys romanca či Oceľové magnólie.

Sally Field (Zdroj: Roadside Attractions)

V 90-tych rokoch hrala zväčša úlohy obetavých matiek. Boli to filmyči, kde ako matka zavraždenej dcéry vzala zákon do vlastných rúk. Nemenej zaujímavé však boli aj vedľajšie postavy v dôležitých a úspešných filmoch –či, kde stvárnila matku hlavného hrdinu, Toma Hanksa. Zahrala si aj vo filmečia hrala aj v

Neskôr sa začala viac ako vo filmoch objavovať v televízii. Nominovaná na cenu Emmy bola za Sama proti osudu či Chladnejšia klíma, cenu Emmy za vedľajšiu postavu získala v seriáli Pohotovosť. Sally sa pokúsila aj o réžiu vo filme Krásavica, ako producentka sa podpísala pod film Zomrieť mladý s Juliou Roberts.

V súkromnom živote sa o významných „oceneniach“ nedá veľmi hovoriť. V roku 1993 sa rozviedla s producentom Alanom Greismanom. Bol to jej druhý rozvod, ak pripočítame aj krátke manželstvo so študentskou láskou. Avšak to najcennejšie, čo jej zostalo, sú jej traja synovia Peter, Elijah a Sam.