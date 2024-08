Horúce BOZKY v reštaurácii: Slávna herečka s priateľom predviedli VÁŠNIVÚ SCÉNU ako z filmu!

Sienna Miller, Oli Green (Zdroj: SITA)

Herečka Sienna Miller je dvojnásobnou mamou. Z prvého vzťahu, s hercom Tomom Sturridgeom, má 12-ročnú dcérka Marlow. S Olim Greenom začala randiť v roku 2022 a spočiatku tomuto páru mnohí neverili... Veľmi rýchlo sa však ukázalo, že ide o vážny vzťah, z ktorého v januári už vzišla aj dcéra.

No a zdá sa, že spoločný potomok vzťah dvojice ešte viac upävnil. Paparazzi totiž zaľúbencov nafotil v michelinskej reštaurácii v Londýne a to, čo zachytili, vyzerá ako scéna z romantického filmu. Dvojica sa tam objímala a vášnivo bozkávala. No skrátka, reklama na šťastný vzťah. Veď pozrite sami!

(Zdroj: Profimedia)