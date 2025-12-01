Rozvod roka? V manželstve Vémolovcov ŠĽAHAJÚ BLESKY! Detaily, prečo Lele došla trpezlivosť

PRAHA – Manželstvo Karlosa a Lely je zrejme v troskách. A zdá sa, že teraz už definitívne.
Slávny pár - Karlos Vémola a Lela Ceterová - v minulosti prekonal niekoľko turbulentných okamihov i rozchodov. Po náročných chvíľach však väčšinou prišlo udobrenie či ďalšie tehotenstvo. Tentokrát sa vraj už ale schyľuje k definitívnemu rozchodu - Karlos Vémola totiž podľa všetkého nie je celkom ideálny partner. Nedokáže odolať zvodným ženám a vernosť uňho nie je na prvom mieste. Extra.cz informovala, že už pred svadbou s Lelou mal mať milostný pomer s Rikou Fane. Aj keď vtedy vo vzťahu šľahali blesky, dvojica zakopnutie ustála.
Nedá sa to však tolerovať donekonečna. „Lele došla s Karlosom trpezlivosť. Karlos je totiž proste Karlos. Miluje svoje deti, ale vôbec nie je doma. Lela je na všetko sama. Ako partner absolútne nefunguje a k Lele sa chová ako k svojmu majetku,“ povedal pre eXtra.cz Vémolov kamarát, ktorý nechcel byť menovaný. „Ak si Lela niekedy myslela, že sa Karlos zmení, tak si teraz uvedomila, že sa tak nikdy nestane. Kým ona sa doma stará o všetky deti a posledné mesiace si fakt prešla peklom, on je neustále fuč. A nielen kvôli pracovným povinnostiam, ak mi rozumiete,“ tvrdí zdroj s odkazom na Vémolovu divokú minulosť. „Najskôr si myslel, že Lela všetko ustojí, pretože spolu majú tri deti, ale ona zase nevidí rozdiel v tom, že bude žiť sama alebo s ním, pretože je tak či tak na všetko sama a bez pomoci kamarátok by sa nezaobišla,“ dodal zdroj.
Lele a Karlosovi už aj v minulosti hrozil rozchod, pričom pri hádkach museli pred ich domom dokonca zasahovať policajti. Dnes to však zrejme Lela myslí naozaj vážne a túži po definitívnej rozluke. Uvedomiť si to mala v Dubaji, kde spolu odleteli po spoločne strávenom víkende na hrade Kunzov. Nikto síce nevie, čo sa v Dubaji stalo, ale podľa tvrdenia zdroja si Lela uvedomila a presvedčila sa, že „Karlos nie je človek, ktorý by si zaslúžil, aby sa preňho obetovala.“ Lela sa chce radšej venovať deťom a im venovať všetku svoju energiu a lásku. Je však len otázkou času, čo sa bude diať ďalej, ako Karlos zamieša karty, či bude musieť opäť zasahovať polícia a aké silné je Leline odhodlanie dať vzťahu zbohom.