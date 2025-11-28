Šokujúce priznanie hviezdnej herečky (29): Nechala si AMPUTOVAŤ obe nohy... TOTO je dôvod!

DUBLIN - Írska herečka Ruth Codd, známa z filmu Ako si vycvičiť draka, šokovala fanúšikov otvorením priznaním na sociálnej sieti TikTok. V emotívnom videu, v ktorom sedí na invalidnom vozíku u rodičov doma, prezradila, že sa rozhodla podstúpiť amputáciu oboch nôh pod kolenom.
Herečka priznala, že jej problémy začali už v pätnástich rokoch. Pri futbale utrpela tak vážne poranenie, že ani séria operácií ju nezbavila neznesiteľných bolestí. Amputácia tak bola pre ňu doslova vyslobodením. Nasledujúce roky sa pohybovala pomocou balí - no práve tie sa stali ďalším problémom.
Podľa vlastných slov chodila "po špičkách" , čo dlhodobo ničilo kĺby na jej zdravej nohe. V roku 2021 si preto kvôli veľkým bolestiam nechala odstrániť všetky prsty, no lekári ju upozornili, že jej stav sa nezlepčí a časom bude len hoší. „Prekročilo to bod, keď s tým ešte mohli niečo spraviť. Musela som prísť o všetky prsty... Noha vyzerala ako malý hamburger,“ priznala Ruth.
Dodala, že napriek bolesti sa snažila pracovať, no chodidlo ju výrazne obmedzovalo. Preto sa rozhodla pre radikálny krok - nechala si amputovať aj druhú nohu. „Už som si tým raz prešla. Myslím si, že s dvomi protézami budem dosť nezastaviteľná,“ povedala s optimizmom. Momentálne ju čaká približne mesiac až mesiac a pol hojenia, po ktorom začne používať novú protézu.