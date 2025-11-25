Šoubiznisom otriasla obrovská TRAGÉDIA: Mladú speváčku (†22) zastrelili v aute!

LOS ANGELES - Šoubiznisom otriasla ďalšia tragédia! V Northridge prišla o život len 22-ročná talentovaná speváčka Maria De La Rosa, známa pod umeleckým menom Delarosa. Mladú latino hviezdu útočníci zastreliil v zaparkovanom aute!
Podľa televízie KTLA-TV k vozidlu pribehli dvaja neznámi muži a vypálili niekoľko rán na trojicu ľudí sediacich vnútri. Maria utrpela vážne zranenia, a hoci ju okamžite previezli do nemocnice, lekári jej už nedokázali pomôcť. Dve ďalšie osoby z auta bojujú o život v kritickom stave.
Delarosa bola mladou latino speváckou hviezdou. Len v augusta uviedla svoj najnovší singel No Mr Llames, ktorý jej mal otvoriť dvere širšiemu publiku. Jej smrť tak prišla v momente, kedy sa jej kariéra začínala rozbeihať. Polícia zatiaľ nezverejnila motív útoku a páchatelia sú stále na úteku. Vyšetrovanie pokračuje.