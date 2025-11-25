Kevin Costner na obede s dcérou: Fíha, táto kráska bude potrebovať osobného strážcu!

LOS ANGELES - Hoci manželstvo Kevina Costnera (70) a Christine Baumgartner (51) skončilo rozvodom, vzišli z neho tri deti, z ktorých má slávny herec nepochybne veľkú radosť. V uplynulých dňoch ho paparazzi nafotili na obede s najmladšou dcérou Grace, ktorá rastie do krásy. Veď, pozrite!
Pri mene Kevin Costner si mnohí vybavia niektorý z jeho úspešných počinov, vďaka ktorým sa preslávil. Tanec s vlkmi, seriál Yellowstone, či kultový film Osobný strážca sú len malým výberom toho, čo v kariére dosiahol. Plodný však bol aj keď príde reč na jeho potomstvo.
Jeho prvou ženou bola Cindy Silva. Ich manželstvo trvalo 19 rokov a majú spolu dve dcéry - Annie (41), Lily (39) a syna Joa (37). Z krátkeho vzťahu s Bridget Rooney má herec syna Liama (28), ktorý žije mimo záujmu verejnosti. S druhou manželkou - Christine boli spolu 18 rokov a majú synov Caydena (18), Hayesa (16) a dcéru Grace (15).
Práve jeho najmladšia ratolesť robila hercovi spoločnosť na nedávno obede. Dvojica si spoločné chvíle celkom užívala a pri pohľade na mladú tínedžerku je jasné, že po mame zdedila jej krásu. Nuž, Kevin sa pri nápadníkoch bude musieť mať na pozore.
