K 58. narodeninám dostal ten NAJKRAJŠÍ DAR! Slávny Boris Becker je už 5-násobným otcom

MILÁNO - Prežíva obrovskú radosť! Slávny tenista Boris Becker má v týchto dňoch dvojnásobný dôvod. Práve dnes totiž oslavuje svoje 58. narodeniny, ku ktorým dostal od svojej výrazne mladšej a krásnej manželky ten najkrajší darček - dcérku.
Radostnou správou sa na sociálnych sieťach pochválil samotný športovec. Ten na Instagrame zverejnil čierno-bielu fotografiu, ktorá zachytáva jeho ruku, ruku jeho manželky, i maličkú detskú rúčku. „Vitaj na svete,” napísal k príspevku Becker. Toho priatelia i fanúšikovia zahrnuli krásnymi gratuláciami.
Šťastní rodičia dali dievčatku meno Zoë Vittoria Becker a ako Boris prezradil, na svet prišla v piatok. Miery i ďalšie detaily pôrodu si prominentná rodinka nechala pre seba.
Pre športovca ide o piateho potomka. S prvou manželkou Barbarou Feltus má dve dospelé deti - syna Noaha (31) a dcéru Elias (26). Ako po rokoch vyšlo najavo, Boris počal aj nemanželské dieťa. A to dcéru Annu (25), ktorá sa narodila po jeho afére s ruskou modelkou Angelou Ermakovou. So svojou druhou manželkou - Lily má syna Amadeusa.
Matka jeho piateho potomka - dcérky Zoë - Lillian je Borisovou treťou manželkou. Sám o nej hovorí ako o žene svojho života. „Spoznali sme sa v dobe, keď som sa cítil naozaj zle. Profesijne, osobne aj fyzicky. A ona aj napriek tomu o mňa prejavila záujem,” uviedol v jednom z rozhovorov športovec. Krásna a výrazne mladšia Lillian stála po jeho boku aj v čase, keď si za mrežami odpykával trest za finančné podvody.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%