Boris Becker sa bude ženiť: Táto inteligentná kráska mu bola oporou, aj keď bol v base!

MILÁNO - Spolu v dobrom aj v zlom! Vyzerá to tak, že slávny tenista Boris Becker (55) našiel ženu svojho života. Krásnu Lilian de Carvalho Monteiro, ktorá stála po jeho boku aj keď bol vo väzení, totiž v týchto dňoch požiadal o ruku.

Ako informujú viaceré zahraničné médiá, žiadosť o ruku bola ozaj veľmi romantická. Slávny športovec pred svojou vyvolenou pokľakol v katedrále v Miláne.

„Boris je Lilian neuveriteľne vďačný za to, že s ním zostala aj v najťažšom období jeho života,” uviedol pre The Sun zdroj z jeho okolia. „On tvrdí, že mu zachránila život a nikdy jej to nezabudne. Je skrátka ženou jeho nového života,” dodal.

Galéria fotiek () Boris Becker je po boku svojej snúbenice naozaj šťastný.

Zdroj: profimedia.sk

Galéria fotiek () Boris Becker so svojou krásnou a múdrou snúbenicou Lilian.

Zdroj: profimedia.sk

Boris Becker a Lilian de Carvalho Monteiro, ktorá je analytičkou politických rizík, má tri tituly a hovorí piatimi jazykmi, tvoria pár od roku 2020. Slávny športovec má za sebou dve nevydarené manželstvá. S prvou ženou boli svoji v priebehu rokov 1993 - 2001. Jeho druhou manželkou bola Lilly. Ich zväzok trval od roku 2009 do 2018.