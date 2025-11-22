Hviezdy Beverly Hills 90210: Pred 30 rokmi dramatický ROZCHOD a teraz... Opäť spolu!

LOS ANGELES - V Los Angeles sa odohralo stretnutie, ktoré by čakal len málokto. Brian Austin Green (52) a Tiffani Thiessen (51), známi z legendárneho seriálu Beverly Hills, 90210, sa po troch desaťročiach od svojho búrlivého rozchodu ukázali spolu na jednom podujatí – a rozdávali úsmevy!
Dvojica sa stretla na akcii Sandals Resorts pred koncertom Sabriny Carpenter. Bývalí partneri sa pri spoločnej fotografii očividne cítili komfortne a pôsobili, akoby si mali čo povedať aj po rokoch ticha. Green a Thiessen tvorili pár v rokoch 1992 až 1995. Hoci sa vzťah javil ako pevný, herec v poslednom období otvorene priznal, že bol plný žiarlivosti a napätia.
„Bol som extrémne žiarlivý, bolo to toxické. Keď musela pracovať s niekým iným, ťažko som to znášal,“ priznal v podcaste Shannen Doherty Let’s Be Clear. Dodal, že situáciu nezvládal a spätne nerozumie, ako to Tiffani vydržala. Ich problémom bolo aj to, že boli kolegovia. Thiessen prišla do seriálu až po dvoch rokoch vzťahu, čo Green znášal ešte ťažšie. „Zrazu točila intímne scény s ľuďmi, ktorých som bral ako rodinu. Reagoval som nezrelo,“ dodal herec.
Dnes je však všetko minulosť. Oboch život posunul inde. Tiffani je od roku 2005 vydatá za herca Bradyho Smitha a spolu vychovávajú dve deti – Harper (14) a Holta (9). Green má syna Kassia z predchádzajúceho vzťahu s Vanessou Marcil. V roku 2010 sa oženil s Megan Fox, s ktorou má troch synov – Noaha (12), Bodhiho (11) a Journeyho (9). Po rozchode s Fox v roku 2020 sa dal dokopy s tanečnicou Sharnou Burgess. V júni 2022 privítali syna Zanea.
