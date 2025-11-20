Hilary Duff šokovala prehnane VYŠPONOVANOU tvárou: Preboha, už aj ona?!

LOS ANGELES - Hollywoodska hviezda Hilary Duff (38) spôsobila počas nákupu vianočných ozdôb poriadny rozruch! Na záberoch, ktoré sa okamžite začali šíriť internetom, herečka ohúrila nezvykle hladkou a napnutou tvárou, akú u nej fanúšikovia rozhodne nečakali.
Vlasy stiahnuté do drdolu ešte viac zvýraznili jej bezchybnú pleť, úplne hladké čelo a ostrejšie kontúry, čo spustilo hotovú lavínu otázok: Čo sa stalo s jej sympatickou, niekedy až detsky pôsobiacou tváričkou? Fanúšikovia na sociálnych sieťach hádajú jeden zákrok za druhým – facelift, výplne, botox – no Hilary sa zatiaľ k ničomu verejne nevyjadrila.
Slávna herečka sa stala štvornásobnou mamou: Fanúšikom ukázala rozkošné fotky svojej malej princeznej!
„Ten facelift vôbec nepotrebovala,“ objavilo sa v komentároch. „Preboha, prečo sa zbavila tých krásnych detských líčok? Prečo všetci tak túžia po facelifte?“ znela ďalšia z reakcií. Objavili sa však aj tvrdšie reakcie: „Čo sa jej stalo s tvárou? Vyzerá strašne umelo.“ Do diskusie sa zapojili aj beauty influencerky, ktoré si myslia, že Hilary podstúpila celý balíček omladzovacích zákrokov.
Najtriezvejší pohľad ponúkla plastická chirurgička Dr. Yael Halaas, ktorá hoci herečku osobne neošetrovala, pre Daily Mail uviedla, že skôr než operácie vidí prácu s výplňami. Podľa nej môže prvá aplikácia pôsobiť zo začiatku trochu prehnane, no keď si materiál „sadne“, výsledok je mladší, plnší a pozdvihnutý vzhľad. A presne tak podľa nej pôsobí Hilary teraz – aj keď je to pre verných fanúšikov zatiaľ šok.