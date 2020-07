Známy herec svoju ženu neukazuje: Škoda! Je to fakt kočka

Vin Diesel sa narodil 18.júla 1967 ako Mark Sinclair. Okrem brata - dvojčaťa, má dve sestry. V detstve a puberte nebol žiadnym neviniatkom. A možno aj vďaka tomu je dnes úspešným hercom. Keď mal 7 rokov, spolu s kamaráti sa vlámali do divadla v Greenwicch Village. Riaditeľka na nich nezavolala políciu, ale za trest ich zakomponovala do rôznych predstavení. Marka to zaujalo natoľko, že bolo o jeho osude rozhodnuté.

Pri pohľade na hercovo svalnaté telo musí byť každému jasné, že šport bol a je jeho vášňou. Už ako 17-ročný mal vypracovanú postavu a živil sa ako vyhadzovač v newyorkských kluboch. Jeho cesta do Hollywoodu spočiatku nebola jednoduchá. Avšak nevzdal sa a jeho úsilie sa vyplatilo.

Pred kamerami stál prvýkrát v roku 1990 a z počinov, v ktorých sa objavil možno spomenúť napríklad Zachráňte vojaka Ryana, xXx, Osamelý pomstiteľ, Strážcovia galaxie, Riddick a samozrejme nemožno zabudnúť na filmy Rýchlo a zbesilo.

Čo sa týka súkromia, to si sympatický svalnáč stráži. Od roku 2007 tvorí pár s krásnou modelkou Palomou Jiménez, s ktorou má dve dcéry a syna. Raz za čas sa na instagrame pochváli svojou krásnou rodinkou a partnerka s ním občas príde do spoločnosti Fanúšikom by ale určite nevadilo, keby jej fotky zverejňoval na internete častejšie.

Vin Diesel má takúto krásnu partnerku. Zdroj: SITA