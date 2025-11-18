STRACH o slávneho herca: Náhla HOSPITALIZÁCIA kvôli záhadnej chorobe!

NEW YORK - Hollywood má za sebou ďalší poriadny šok. Známu hviezdu filmov Spotlight či Scream, Lieva Schreibera, museli v nedeľu hospitalizovať v New Yorku po tom, čo lekárovi nahlásil, že ho trápi obrovská, neznesiteľná bolesť hlavy.
Lekár neváhal a nariadil, aby sa herec okamžite dostavil na vyšetrenie a zostal v nemocnici cez noc. Podľa TMZ tam Schreiber podstúpil sériu testov, aby lekári zistili, čo sa vlastne deje. Zdroj však prezradil, že herec bol pri vedomí, dokázal normálne rozprávať aj chodiť, takže situácia sa zatiaľ nejaví ako život ohrozujúca.
Napriek tomu však žiadne konkrétne informácie o jeho diagnóze doteraz nezverejnili. „Z preventívnych dôvodov šiel Liev na vyšetrenia do nemocnice a dnes popoludní mu už bolo povolené vrátiť sa do práce,“ uviedol jeho hovorca v pondelok večer.
58-ročný držiteľ ceny Tony má na konte množstvo filmov a seriálov - Isle of Dogs, Spotlight, A Small Light či kultový seriál Ray Donovan, v ktorom stvárnil hlavnú úlohu dlhých sedem sezón. Najnovšie sa ukázal v Netflix hite „The Perfect Couple“, kde po jeho boku žiarila Nicole Kidman ako jeho manželka.
V súkromí sa Schreiber v roku 2023 oženil s Taylor Neisen po šesťročnom vzťahu. O mesiac neskôr privítali spoločnú dcérku Hazel Bee. Herec je tiež otcom dvoch dospievajúcich detí - Sashy a Kai - ktoré má s bývalou partnerkou, herečkou Naomi Watts. Hoci sa pár rozišiel už v roku 2016, naďalej si udržiavajú priateľské vzťahy a nedávno sa dokonca spoločne objavili na Sashovej promócii. Na fotkách pózovali aj s novými partnermi - Watts je totiž vydatá za Billyho Crudupa.