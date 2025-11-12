SMRŤ hollywoodskej legendy Sally Kirkland (†84): Držiteľka Zlatého glóbusu zomrela v hospici!

LOS ANGELES - Smutná správa z Hollywoodu! Vo veku 84 rokov zomrela známa herečka Sally Kirkland, držiteľka Zlatého glóbusu a nominantka na Oscara. Informáciu priniesol portál TMZ, ktorý potvrdil, že herečka naposledy vydýchla o 1:50 ráno v Palm Springs.
Jej zástupca Michael Greene pre médiá uviedol, že Sally odišla pokojne a bude mnohým veľmi chýbať. Posledné dni svojho života strávila v hospici, kam ju previezli po tom, čo sa jej zhoršil zdravotný stav. Podľa TMZ trpela demenciou a nedávno utrpela vážny pád v sprche, pri ktorom si poranila rebrá a nohu.
Sally Kirkland sa narodila v New Yorku ako dcéra módnej redaktorky časopisu Vogue a obchodníka s kovmi. Herectvo študovala na Americkej akadémii dramatických umení a už v 60. rokoch sa stala známou postavou umeleckej scény – Andy Warhol ju označil za jednu z „13 najkrajších žien sveta“. V roku 1968 šokovala divadelný svet, keď sa ako prvá herečka objavila úplne nahá na javisku v hre Sweet Eros.
Skutočnú slávu jej však priniesol film Anna (1987), za ktorý získala Zlatý glóbus a nomináciu na Oscara. Kritici jej výkon označili za jeden z najlepších v danom roku. Počas svojej kariéry sa objavila vo viac než 200 filmoch a seriáloch. Diváci ju môžu poznať napríklad z titulov Charlie’s Angels, JFK či Bruce Almighty. Okrem herectva sa venovala aj spiritualite – bola vysvätenou kňažkou a oddanou jogínkou.
Zároveň pôsobila ako mentorka a pomáhala mladým hercom rozvíjať talent. Medzi jej žiakmi boli aj také hviezdy ako Barbra Streisand, Sandra Bullock či Liza Minnelli. Po Sally zostal jej krstný syn a filmár Coty Galloway, tri sesternice – Brookie, Katherine a Tina Kirkland – a množstvo priateľov a obdivovateľov po celom svete.