Sexi modelku nafotili so známym režisérom: Vášni sa oddávali priamo v uliciach!

NEW YORK - Nevedeli sa od seba odlepiť! Meno modelky Emily Ratajkowski (34) bolo spájané už s viacerými slávnymi mužmi. A vyzerá to tak, že sexi kráska je opäť zamilovaná. Paparazzi ju totiž v nočných uliciach nafotili pri vášnivých bozkoch s francúzskym režisérom Romainom Gavrasom (44).
Modelka Emily Ratajkowski sa v médiách spomína pomerne pravidelne. A to nielen vďaka jej kariére, ale tiež v súvislosti s jej milostným životom. V roku 2022 vyšlo najavo, že jej bol jej manžel - filmový producent Sebastian Bear McClard neverný. Dvojica má spolu 4-ročného syna a tento rok ich súd definitívne rozviedol.
Od rozchodu bola spájaná s rôznymi známymi mužmi. Spomenúť možno herca Brada Pitta, komikov Peteho Davidsona a Erica André, či speváka Harryho Stylesa... V jednom z rozhovorov dokonca prehlásila, že je vlastne bisexuálka a čaká, až je do života príde tá pravá.
Aktuálne ju však bulvárni fotografi v uliciach New Yorku nafotili s istým známym mužom. A to s producentom menom Romain Gavras, ktorý v minulosti randil napríklad so speváčkami Duou Lipa a Ritou Ora. Dvojica síce svoj vzťah oficiálne nepotvrdila, avšak zábery, na ktorých sa vášnivo bozkávajú, hovoria viac, než samotné slová.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%