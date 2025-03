Zúfalá sexica Ratajkowski: Má NAJHORŠÍ ÚČES svojho života... Kaderník ju úplne dokatoval!

Emily Ratajkowski (Zdroj: SITA)

Hoci pri pohľade na jej postavu a tvár si málokto všíma vlasy, Emily Ratajkowski zlý účes aj tak nesie ťažko. „Myslel som, že bohatí ľudia takéto problémy neriešia,“ poznamenal na sociálnej sieti jeden z komentujúcich. Človek by naozaj čakal, že slávna modelka bude po rokoch v biznise presne vedieť, ktorému kaderníkovi sa zveriť do rúk, aby jej vyčaroval bezchybný účes.

No Emily sa zjavne zachcelo zaexperimentovať a doplatila na to. Z nového účesu bola tak mimo, že sa rozhodla o ňom natočiť video. „Ach, mysleli ste, že budem vtipná? Mám ofinu vzadu na hlave,“ zahlásila v úvode nahrávky s tým, že jej nový účes pripomína legendárny zostrih speváčky Karen zo skupiny Yeah Yeah Yeahs. „Urobil mi to veľmi milý muž... Hlavné je, že to nie som ja,“ pokračovala.

„Je to šokujúce,“ dodala s tým, že sa nový účes snažila nejako nastajlovať a hoci sa jej to podarilo, stačilo, aby zafúkal vietor a celá snaha bola fuč. Vraj sa pokúšala dokatované pramene aj natočiť, no neúspešne. A čo hovoríte na jej nový účes vy?