ŠOK v šoubiznise: Slávnu krásku (†31) našli MŔTVU vo vani... Zatkli poplárneho rapera!

KUALA LUMPUR – Malajziou otriasa škandál, aký by čakal len málokto. Populárny raper Namewee skončil vo väzbe po tom, čo polícia začala vyšetrovať tajomnú smrť taiwanskej influencerky Iris Hsieh, známej na internete ako „nurse goddess“.
Podľa informácií BBC našli 31-ročnú Hsieh 22. októbra mŕtvu vo vani v luxusnom hoteli v Kuala Lumpur. Do Malajzie pricestovala kvôli spolupráci s Nameweem – raper sa mal podieľať na natáčaní jej reklamného videa. Pôvodne polícia prípad vyšetrovala ako „náhle úmrtie“, no neskôr ho prekvalifikovala na vraždu. Dôvod? Všetko nasvedčuje tomu, že Namewee bol posledný človek, ktorý s influencerku videl živú.
42-ročný hudobník, vlastným menom Wee Meng Chee, sa po medializácii prípadu sám dostavil na políciu. Vyšetrovatelia ho označili za „záujmovú osobu“ a požiadali súd o predĺženie jeho väzby o ďalšie tri dni. Jeho právnik Joshua Tay pre agentúru AFP potvrdil, že vyšetrovanie stále prebieha. „Polícia potrebuje viac času, preto požiadala o predĺženie zadržania. Súd žiadosti vyhovel,“ uviedol.
Podľa malajzijských médií Namewee v noci po polnoci volal záchranku, keď zistil, že Hsieh nereaguje. Polícia však po príchode do izby našla deväť modrých tabliet, ktoré mali byť extázou. Raper tvrdil, že žiadne drogy nebral, no podľa BBC testy ukázali prítomnosť viacerých zakázaných látok, vrátane amfetamínu, metamfetamínu, ketamínu a THC. V pondelok Namewee pred súdom poprel vinu a podľa BBC ho po zaplatení kaucia prepustili na slobodu.
Vo vyhlásení na Instagrame sa raper bránil: „Pravda sa ukáže sama.“ Tvrdí, že s úmrtím influencerky nemá nič spoločné. Napriek tomu čelí obrovskému tlaku verejnosti. Prípad sledujú médiá po celej Ázii – od Malajzie až po Taiwan a Čínu, kde má Namewee milióny fanúšikov.
Namewee nie je v problémoch po prvý raz. Už v roku 2007 pobúril Malajzijčanov, keď vydal skladbu Negarakuku – paródiu na národnú hymnu s urážlivými textami. V roku 2016 ho zadržali za údajné znesvätenie islamu po tom, ako v klipe nakrúcal v mešite. O dva roky neskôr čelil ďalšiemu zatknutiu za videoklip s tanečníkmi v psích maskách, čo moslimská verejnosť označila za neúctivé. V roku 2021 si dokonca vyslúžil čiernu listinu v Číne, keď zverejnil mandarínsku skladbu, ktorá si robila žarty z čínskych nacionalistov. Pesnička však na YouTube prekonala 30 miliónov zhliadnutí.
Iris Hsieh, ktorá mala na Instagrame viac než pol milióna fanúšikov, bola známa svojimi odvážnymi fotkami a spoluprácami s módnymi značkami. Podľa taiwanského portálu CNA jej štyri ďalšie účty na sociálnych sieťach boli zrušené pre „obsah so sexuálnym podtónom“. Jej manažér, ktorý sa predstavil len ako Chris, pre BBC uviedol, že rodina Iris sa nemôže osobne zúčastniť vyšetrovania v Malajzii, pretože všetci trpia vážnymi zdravotnými obmedzeniami.