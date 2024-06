Ťažko chorá Céline Dion (56) šokovala priznaním: Brala VYSOKÉ DÁVKY liekov... Mohli ju ZABIŤ!

Céline Dion (Zdroj: SITA/AP)

LOS ANGELES - V roku 2022 Céline Dion (56) oznámila, že bojuje s vážnymi zdravotnými problémami. No hoci chorobu dlho ignorovala, bolesti jej spôsobovala už dávno predtým. Aby mohla vystupovať, užívala extrémne vysoké dávky liekov... Nevedela vraj, že by ju mohli zabiť!

Slávna kanadská speváčka Céline Dion v rozhovore pre americkú televíziu NBC priznala, že si prvé príznaky choroby začala všímať už v roku 2008. V tom čase ich však ignorovala. Jej manžel totiž vtedy bojoval s rakovinou, ktorej napokon v roku 2016 aj podľahol. Speváčke sa však čoraz ťažšie spievalo a stuhnuté svalstvo spôsobovalo stále väčšie problémy.

Aby mohla vystupovať, naordinovala si extrémne vysoké dávky lieku Diazepam, ktorý jej svalstvo uvolňoval. Jej telo si však veľmi rýchlo vytvorilo rezistenciu a už po 20 minútach opäť pociťovala kŕče. Dávku preto stále zvyšovala. Až tak, že to bolo nebezpečné. „Úprimne, netušila som, že by ma to mohlo zabiť,“ uviedla Dion. Počas pandémie sa jej napokon závislosti na liekoch podarilo zbaviť.

Aktuálne speváčka podstupuje imunoterapiu a berie slabšie lieky. A stále verí, že sa raz na pódium opäť vráti. „Vrátim sa, aj keď sa budem musieť plaziť. Nie preto, že musím alebo potrebujem. Ale preto, lebo chcem. Chýba mi to,“ priznáva Dion.

Céline Dion (Zdroj: Youtube/ Prime Video)